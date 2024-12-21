https://1prime.ru/20241221/almasria-853770478.html
В России призвали авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров
В России призвали авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров - 21.12.2024, ПРАЙМ
В России призвали авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров
Минтранс и Росавиация призвали авиаперевозчика AlMasria соблюдать права пассажиров после длительной задержки рейса. Об этом сообщила Росавиация. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T17:53+0300
2024-12-21T17:53+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Минтранс и Росавиация призвали авиаперевозчика AlMasria соблюдать права пассажиров после длительной задержки рейса. Об этом сообщила Росавиация. Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх в аэропорту Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию. В Росавиации сообщили, что ведомство вместе с Минтрансом мониторят ситуацию и призывают авиакомпанию AlMasria "соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров". AlMasria планирует выполнить задержанные рейсы из Шарм-эль-Шейх в Шереметьево — в 00.10 мск 22 декабря, из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх — в 07.10 мск. Авиаперевозчик добавил, что всем пассажирам задержанных рейсов за его счет продлят проживание в отелях Шарм-эль-Шейха и Москвы, а также предоставят различные компенсации.
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россия, минтранс рф, росавиация, шарм-эш-шейх
РОССИЯ, Минтранс РФ, Росавиация, Шарм-эш-Шейх
В России призвали авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров
Минтранс и Росавиация призвали авиакомпанию AlMasria соблюдать права пассажиров
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Минтранс и Росавиация призвали авиаперевозчика AlMasria соблюдать права пассажиров после длительной задержки рейса. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее прокуратура сообщала, что ситуация с длительной задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх в аэропорту Шереметьево взята на контроль, на месте находится прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Позднее прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией для пассажиров задержанных рейсов организовала горячую линию.
В Росавиации сообщили, что ведомство вместе с Минтрансом мониторят ситуацию и призывают авиакомпанию AlMasria "соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров".
AlMasria планирует выполнить задержанные рейсы из Шарм-эль-Шейх в Шереметьево — в 00.10 мск 22 декабря, из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх — в 07.10 мск.
Авиаперевозчик добавил, что всем пассажирам задержанных рейсов за его счет продлят проживание в отелях Шарм-эль-Шейха и Москвы, а также предоставят различные компенсации.
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