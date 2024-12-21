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Аргентина представила план развития атомной отрасли - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Аргентина представила план развития атомной отрасли
Аргентина представила план развития атомной отрасли - 21.12.2024, ПРАЙМ
Аргентина представила план развития атомной отрасли
Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли, который включает возведение малого модульного реактора и разработку национальных урановых... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T07:34+0300
2024-12-21T07:34+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
аргентина
латинская америка
рафаэль гросси
магатэ
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МЕХИКО, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли, который включает возведение малого модульного реактора и разработку национальных урановых запасов. "Потенциал развития искусственного интеллекта настолько огромен, что традиционной энергии будет недостаточно для удовлетворения этого нового спроса. По этой причине мы убеждены, что возрождение ядерной энергетики произойдет во всем мире... ядерная энергия является единственным источником, достаточно эффективным, обильным и быстро масштабируемым, чтобы справиться с развитием нашей цивилизации", - заявил президент Аргентины Хавьер Милей, выступая во дворце Каса Росада совместно с главой консультативного совета правительства Демианом Рейделем и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. По словам Рейделя, план правительства Аргентины по развитию атомной отрасли состоит из двух пунктов. Первый из них заключается в возведении малого модульного реактора на территории старейшей в Латинской Америке АЭС "Атуча" по собственным технологиям, масштабирование и экспорт этой технологии. Вторым значится разработка национальных запасов урана для удовлетворения собственного спроса и экспорта ядерного топлива. "Существует высокая вероятность того, что Аргентина станет первой страной, которая будет производить и продавать эту инновационную модель ядерного реактора. Эта веха не только обеспечит наш энергетический суверенитет, но также позволит нам повторить этот успех на территории страны и экспортировать эту технологию по всему миру", - сказал Рейдель. Гросси в свою очередь заявил, что вместе с коллегами они с огромным энтузиазмом следят за воплощением аргентинских знаний и возможностей и пообещал поддерживать проект со стороны МАГАТЭ на уровне обмена опытом и консультаций.
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мировая экономика, аргентина, латинская америка, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
07:34 21.12.2024
 
Аргентина представила план развития атомной отрасли

Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли

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МЕХИКО, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство Аргентины представило план развития атомной отрасли, который включает возведение малого модульного реактора и разработку национальных урановых запасов.
"Потенциал развития искусственного интеллекта настолько огромен, что традиционной энергии будет недостаточно для удовлетворения этого нового спроса. По этой причине мы убеждены, что возрождение ядерной энергетики произойдет во всем мире... ядерная энергия является единственным источником, достаточно эффективным, обильным и быстро масштабируемым, чтобы справиться с развитием нашей цивилизации", - заявил президент Аргентины Хавьер Милей, выступая во дворце Каса Росада совместно с главой консультативного совета правительства Демианом Рейделем и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
По словам Рейделя, план правительства Аргентины по развитию атомной отрасли состоит из двух пунктов. Первый из них заключается в возведении малого модульного реактора на территории старейшей в Латинской Америке АЭС "Атуча" по собственным технологиям, масштабирование и экспорт этой технологии. Вторым значится разработка национальных запасов урана для удовлетворения собственного спроса и экспорта ядерного топлива.
"Существует высокая вероятность того, что Аргентина станет первой страной, которая будет производить и продавать эту инновационную модель ядерного реактора. Эта веха не только обеспечит наш энергетический суверенитет, но также позволит нам повторить этот успех на территории страны и экспортировать эту технологию по всему миру", - сказал Рейдель.
Гросси в свою очередь заявил, что вместе с коллегами они с огромным энтузиазмом следят за воплощением аргентинских знаний и возможностей и пообещал поддерживать проект со стороны МАГАТЭ на уровне обмена опытом и консультаций.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаАРГЕНТИНАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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