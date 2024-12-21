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К Новому году банки сделали с вкладами то, что от них все так ждали

К Новому году банки сделали с вкладами то, что от них все так ждали - 21.12.2024, ПРАЙМ

К Новому году банки сделали с вкладами то, что от них все так ждали

Упростить доступ граждан к банковским сервисам обещает принятый Госдумой закон, дающий возможность открыть вклад без присутствия клиентов. Воспользоваться такой | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T04:04+0300

2024-12-21T04:04+0300

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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. Упростить доступ граждан к банковским сервисам обещает принятый Госдумой закон, дающий возможность открыть вклад без присутствия клиентов. Воспользоваться такой опцией можно при условии, что пройдена идентификация в единой системе биометрических персональных данных.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУдобство узаконилиС экономической точки зрения одобренный закон лишь фиксирует ту практику, которая сложилась в пандемию и на сегодня регулировалась внутренними положениями банков. Клиент, имеющий подтвержденную учетную запись в системе банка, может и сегодня открыть вклад, получить кредит или кредитную карту без личной явки. При этом предполагается, что в систему загружены данные о паспорте, месте работы, уровне дохода и другие необходимые документы (на усмотрение банка), говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян."Очевидно, эта практика удобна большинству граждан и повышение доступности сети интернет для россиян будет способствовать росту ее популярности. Важным дополнением в контексте данного закона является то, что у гражданина появляется возможность удаленно использовать для получения банковских услуг не только учетную запись в информационной системе банка, но и подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Плюс – использовать эту привязку к информационным системам и приложениям, которую ввели большинство российских банков. Следовательно, все необходимые проверки перед предоставлением услуг будут осуществляться практически в автоматическом режиме", – пояснил эксперт.Финансовое равенствоНе так давно, чтобы открыть счет, вклад или получить кредит требовалось физическое присутствие клиента, причем не важно – постоянного или нового. Многим это создавало массу неудобств, особенно жителям удаленных регионов, людям с ограниченными возможностями, тяжело больным и тем, кто не мог в силу специфики своей работы выделить день и явиться в банк ради всего-то одной услуги. Принятый Госдумой закон открывает равный доступ к финансовым услугам всем гражданам, независимо от категорий, указывает управляющий партнер юридической компании "Поправко, Деревенко и партнеры" Светлана Деревенко."Это позволяет клиентам дистанционно, используя Единую биометрическую систему (ЕБС) вместе с логином и паролем от "Госуслуг" (Единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА) предоставить комфортные условия для контакта с банками. Услуги будут доступны для всех без исключения россиян. Делается это в рамках специального регулирования, согласно изменениям в ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов". Так как клиенту банка необходима идентификация с использованием ЕСИА и ЕБС, то биометрические данные должны быть заранее внесены в систему. Сам процесс открытия вклада оформляется через официальный сайт или мобильное приложение банка", – конкретизировала юрист.На цифру надейся, но сам не плошайСократить время не только на посещении, но и на выборе наиболее выгодного или оптимального банковского продукта, можно с помощью официальных специализированных платформ. В последнее время они становятся все более популярными среди россиян. Особенность таких платформ в том, что они достаточно быстрого и просто дают возможность сравнить предложения, исходящие от финансовых организаций, отмечает директор юридического департамента финансового маркетплейса "Сравни" Юлия Суворова."Можно открыт счет, вклад или получить кредит в любом банке-участнике, вне зависимости от его местонахождения и без необходимости посещать офис банка или использовать биометрию. Важно также помнить, что биометрические персональные данные могут стать целью мошенников, поэтому стоит соблюдать осторожность и не проходить идентификацию или аутентификацию по биометрии на не проверенных ресурсах. И, конечно, никогда и никому нельзя сообщать логины, пароли и коды из смс-сообщений", – предостерегает специалист.Озаботиться безопасностью используемого цифрового канала, через который будут передаваться персональные данные, необходимо заранее. Ни в коем случае не стоит делать это впопыхах. В этом серьезном деле требуется полная уверенность в том, что выбранный банк или финансовый маркетплейс соблюдают высокие стандарты защиты ваших данных. Кроме того, каждый банк может устанавливать свои дополнительные требования, с которыми клиенту необходимо ознакомиться заранее, продолжает в свою очередь Деревенко."Биометрическая идентификация – это запись лица, голоса. Доступ к этим данным должен быть надежно защищен. В противном случае получение кредита без личного присутствия может стать очередным инструментом в руках мошенников. Сохраняются и такие отдельные риски как технические проблемы и качество связи. Да, удаленная идентификация расширит возможности (в использовании банковских услуг, – ред.), но при условии качественного интернета и его доступности в отдаленных регионах", – подчеркивает эксперт.Как и всегда необходимо быть внимательным, не только проверяя сайты банков, но не загружать какие-либо копии документов по случайным ссылкам, полученным от непроверенных лиц, напоминает Хачатурян. В качестве совета желающим воспользоваться услугой открытия вклада или получения кредита без личного присутствия, эксперт предлагает проверить состояние своих учетных записей на портале "Госуслуги" или обратиться за получением такой услуги в тот банк, где вы уже обслуживаетесь.Технологии меняют финансовые привычкиБлагодаря тому, что банки могут воспользоваться информационной системой портала "Госуслуги", где у человека должна быть подтверждена учетная запись и другая необходимая информация, кредитные организации могут самостоятельно все проверить и понять, с кем будут иметь дело. Им же тоже важно знать, кто перед ними, а точнее по ту сторону монитора – добропорядочный гражданин или мошенник. В случае, если на "Госуслугах" у клиента не обнаружится нужных документов, то банк в праве попросить их предоставить в виде копий-сканов. То есть, не помешает заранее запастись электронным пакетом документов, которые могут пригодиться в непредвиденный момент.Как правило, возможностью удаленного доступа к финансовым продуктам пользуются граждане всех возрастов, однако, наиболее своевременным принятый закон будет для людей молодого и среднего возраста, полагает Хачатурян. По его словам, именно они – наиболее активные пользователи сети интернет, удаленного получения услуг, будь то государственных или банковских. Пока же можно отметить, что цифровизация во взаимодействии с банками продолжает развиваться. С появлением новых технологий и при дальнейшей интеграции разных государственных и частных систем вполне вероятны и новые улучшения, которые могут еще больше упростить банковское обслуживание, делая его максимально простым и доступным.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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