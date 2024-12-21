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Бразилия представила логотип для своего председательства в БРИКС

Бразилия представила логотип для своего председательства в БРИКС - 21.12.2024, ПРАЙМ

Бразилия представила логотип для своего председательства в БРИКС

Власти Бразилии представили логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T16:53+0300

2024-12-21T16:53+0300

2024-12-21T16:53+0300

экономика

бразилия

брикс

логотип

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Власти Бразилии представили логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии, сообщается на сайте правительства Бразилии. Будущий логотип, опубликованный на сайте правительства, представляет собой разноцветное дерево, изображенное на синем фоне. Цветовая гамма дерева включает такие цвета, как красный, зеленый, голубой, желтый и оранжевый. Под самим деревом написано "БРИКС. Бразилия 2025" латинскими буквами. "Используя в качестве вдохновения цвета, основанные на цветах флагов (БРИКС - ред.) и палитре гигантских тропических лесов Амазонки, президент Бразилии представляет логотип для председательства БРИКС 2025", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. В заявлении описываются характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты в 60 метров и ширины до двух метров. Отмечается, что логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС. Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью газете Estado de Minas заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. Он также напомнил, что с 1 января 2025 года страна председательствует в БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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бразилия, брикс, логотип