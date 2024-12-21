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Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus
Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus - 21.12.2024, ПРАЙМ
Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus
Автоэксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин назвал минусы, а также преимущества обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T14:28+0300
2024-12-21T14:28+0300
экономика
россия
авто
китайские авто
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Автоэксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин назвал минусы, а также преимущества обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus.По его словам, зимние опции, без которых на российском рынке успеха не будет, являются пока лишь "полумерами". Есть обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, а "теплые" задние сиденья, руль и лобовое стекло появятся чуть позже".Милешкин также обратил внимание на однозонность климат-контроля и наличие вентиляции только у водительского кресла. Он предупредил, что ни одна версия CS75 Plus не имеет полного привода.Вместе с тем автоэксперт сообщил, что обновленному CS75 Plus придали ряд улучшений и сохранили при этом ключевые преимущества модели. Так, мощность базового 1,5-литрового турбомотора возросла до 188 лошадиных сил, а топового двигателя объемом 2,0 литра — до 233 лошадиных сил, что обеспечивает машине разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды.Кроме того, по словам Милешкина, автомобиль получил новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, отличающуюся плавностью переключений и надежностью. В части внешнего дизайна он выделил увеличенную решетку радиатора, светящиеся полосы между фарами и модернизированные бамперы, которые сделали вид CS75 Plus более современным.
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россия, авто, китайские авто
Экономика, РОССИЯ, Авто, китайские авто
14:28 21.12.2024
 
Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus

Автоэксперт Милешкин назвал три минуса обновленного Changan CS75 Plus

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Автоэксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин назвал минусы, а также преимущества обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus.
По его словам, зимние опции, без которых на российском рынке успеха не будет, являются пока лишь "полумерами". Есть обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, а "теплые" задние сиденья, руль и лобовое стекло появятся чуть позже".
Милешкин также обратил внимание на однозонность климат-контроля и наличие вентиляции только у водительского кресла.
Он предупредил, что ни одна версия CS75 Plus не имеет полного привода.
Вместе с тем автоэксперт сообщил, что обновленному CS75 Plus придали ряд улучшений и сохранили при этом ключевые преимущества модели. Так, мощность базового 1,5-литрового турбомотора возросла до 188 лошадиных сил, а топового двигателя объемом 2,0 литра — до 233 лошадиных сил, что обеспечивает машине разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды.
Кроме того, по словам Милешкина, автомобиль получил новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, отличающуюся плавностью переключений и надежностью. В части внешнего дизайна он выделил увеличенную решетку радиатора, светящиеся полосы между фарами и модернизированные бамперы, которые сделали вид CS75 Plus более современным.
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