https://1prime.ru/20241221/changan-853766793.html

Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus

Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus - 21.12.2024, ПРАЙМ

Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus

Автоэксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин назвал минусы, а также преимущества обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T14:28+0300

2024-12-21T14:28+0300

2024-12-21T14:28+0300

экономика

россия

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:52:3031:1756_1920x0_80_0_0_311fb2e48b7e4838410b59235fe71dbe.jpg

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Автоэксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин назвал минусы, а также преимущества обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus.По его словам, зимние опции, без которых на российском рынке успеха не будет, являются пока лишь "полумерами". Есть обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, а "теплые" задние сиденья, руль и лобовое стекло появятся чуть позже".Милешкин также обратил внимание на однозонность климат-контроля и наличие вентиляции только у водительского кресла. Он предупредил, что ни одна версия CS75 Plus не имеет полного привода.Вместе с тем автоэксперт сообщил, что обновленному CS75 Plus придали ряд улучшений и сохранили при этом ключевые преимущества модели. Так, мощность базового 1,5-литрового турбомотора возросла до 188 лошадиных сил, а топового двигателя объемом 2,0 литра — до 233 лошадиных сил, что обеспечивает машине разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды.Кроме того, по словам Милешкина, автомобиль получил новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, отличающуюся плавностью переключений и надежностью. В части внешнего дизайна он выделил увеличенную решетку радиатора, светящиеся полосы между фарами и модернизированные бамперы, которые сделали вид CS75 Plus более современным.

https://1prime.ru/20241220/citron-853733752.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, китайские авто