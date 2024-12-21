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Молдавские власти разрушили экономику страны, заявил Додон - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Молдавские власти разрушили экономику страны, заявил Додон
Молдавские власти разрушили экономику страны, заявил Додон - 21.12.2024, ПРАЙМ
Молдавские власти разрушили экономику страны, заявил Додон
Молдавские власти практически полностью разрушили экономический сектор страны, считает экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:33+0300
2024-12-21T18:43+0300
политика
молдавия
игорь додон
экономика молдавии
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КИШИНЕВ, 21 дек - ПРАЙМ. Молдавские власти практически полностью разрушили экономический сектор страны, считает экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.По его словам, под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег нынешние молдавские власти ввели столько ограничений, что практически полностью разрушили экономический сектор. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах является одним из таких ограничений, а также с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными, добавил Додон. Экс-президент считает, что все это делается из-за желания нынешней власти знать и контролировать "передвижение" каждого лея (молдавская валюта). Далее действующая власть будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр, прокуратуру и другие органы, пояснил Додон. Он призвал аннулировать все эти ограничения и пообещал, что следующая власть сделает это. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. На фоне роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В связи с этим у населения растут долги за коммунальные услуги. Подорожание энергоресурсов и рост инфляции в стране вызвали стихийные антиправительственные протесты.
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молдавия, игорь додон, экономика молдавии
Политика, МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, экономика Молдавии
18:33 21.12.2024 (обновлено: 18:43 21.12.2024)
 
Молдавские власти разрушили экономику страны, заявил Додон

Додон: молдавские власти разрушили экономику под предлогом борьбы с коррупцией

© РИА Новости . Sputnik | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Sputnik
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КИШИНЕВ, 21 дек - ПРАЙМ. Молдавские власти практически полностью разрушили экономический сектор страны, считает экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.
По его словам, под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег нынешние молдавские власти ввели столько ограничений, что практически полностью разрушили экономический сектор. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах является одним из таких ограничений, а также с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными, добавил Додон.
Экс-президент считает, что все это делается из-за желания нынешней власти знать и контролировать "передвижение" каждого лея (молдавская валюта). Далее действующая власть будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр, прокуратуру и другие органы, пояснил Додон.
Он призвал аннулировать все эти ограничения и пообещал, что следующая власть сделает это.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. На фоне роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В связи с этим у населения растут долги за коммунальные услуги. Подорожание энергоресурсов и рост инфляции в стране вызвали стихийные антиправительственные протесты.
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ПолитикаМОЛДАВИЯИгорь Додонэкономика Молдавии
 
 
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