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В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом - 21.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом
В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом
Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом являются ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника". Об этом заявил... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T21:28+0300
2024-12-21T21:31+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
"орешник"
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом являются ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли, которую предложил Путин в ходе прямой линии.По словам Пескова, глава государства, говоря о дуэли, имел в виду, что "Орешник" на поколение опережает существующие вооружения, не будучи при этом ядерным оружием."Орешник" является, действительно, абсолютной революцией в технологиях вооружений, заключил пресс-секретарь.
https://1prime.ru/20241219/putin-853724205.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, "орешник"
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, "Орешник"
21:28 21.12.2024 (обновлено: 21:31 21.12.2024)
 
В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом

Песков: словами о дуэли Путин ответил тем, кто заявляет об уязвимости "Орешника"

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом являются ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли, которую предложил Путин в ходе прямой линии.
По словам Пескова, глава государства, говоря о дуэли, имел в виду, что "Орешник" на поколение опережает существующие вооружения, не будучи при этом ядерным оружием.
"Орешник" является, действительно, абсолютной революцией в технологиях вооружений, заключил пресс-секретарь.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков"Орешник"
 
 
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