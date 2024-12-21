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В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом

В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом - 21.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили слова Путина о технологической дуэли с Западом

Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом являются ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника". Об этом заявил... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T21:28+0300

2024-12-21T21:28+0300

2024-12-21T21:31+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

"орешник"

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом являются ответом тем, кто говорит об уязвимости "Орешника". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технологической дуэли, которую предложил Путин в ходе прямой линии.По словам Пескова, глава государства, говоря о дуэли, имел в виду, что "Орешник" на поколение опережает существующие вооружения, не будучи при этом ядерным оружием."Орешник" является, действительно, абсолютной революцией в технологиях вооружений, заключил пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20241219/putin-853724205.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, "орешник"