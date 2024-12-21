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Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот"
Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот" - 21.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот"
Устанавливаемый на пикап Sollers ST6 дизельный двигатель скоро будет работать и на автомобилях УАЗ, рассказал автоэксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T21:45+0300
2024-12-21T21:45+0300
2024-12-21T21:45+0300
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sollers
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двигатель
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Устанавливаемый на пикап Sollers ST6 дизельный двигатель скоро будет работать и на автомобилях УАЗ, рассказал автоэксперт "За рулем" Александр Виноградов.По его словам, двигатель получился неплохим. Небольшая мощность в 136 лошадиных сил с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм и поэтому крупному пикапу данного агрегата "хватает с лихвой".Виноградов отметил, что процесс выпуска двигателя включает в себя механическую обработку и отливку головки блока цилиндра из отечественного алюминия. Это двигатель производят на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан.
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россия, уаз, sollers, оэз "алабуга", двигатель
Экономика, РОССИЯ, УАЗ, Sollers, ОЭЗ "Алабуга", двигатель
Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот"
Автоэксперт Виноградов назвал новый дизельный двигатель для УАЗ неплохим