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Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот"

Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот" - 21.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новом дизельном двигателе для УАЗ "Патриот"

Устанавливаемый на пикап Sollers ST6 дизельный двигатель скоро будет работать и на автомобилях УАЗ, рассказал автоэксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 21.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

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уаз

sollers

оэз "алабуга"

двигатель

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Устанавливаемый на пикап Sollers ST6 дизельный двигатель скоро будет работать и на автомобилях УАЗ, рассказал автоэксперт "За рулем" Александр Виноградов.По его словам, двигатель получился неплохим. Небольшая мощность в 136 лошадиных сил с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм и поэтому крупному пикапу данного агрегата "хватает с лихвой".Виноградов отметил, что процесс выпуска двигателя включает в себя механическую обработку и отливку головки блока цилиндра из отечественного алюминия. Это двигатель производят на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан.

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россия, уаз, sollers, оэз "алабуга", двигатель