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"Начало конца ужаса": во Франции оценили произошедшее на Украине за год
"Начало конца ужаса": во Франции оценили произошедшее на Украине за год - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Начало конца ужаса": во Франции оценили произошедшее на Украине за год
Представители киевского режима продолжают похищать молодых жителей Украины прямо с улиц городов, чтобы направить их на фронтовую "бойню", как было и в начале... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T15:43+0300
2024-12-21T15:43+0300
2024-12-21T15:43+0300
политика
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флориан филиппо
украина
всу
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ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Представители киевского режима продолжают похищать молодых жителей Украины прямо с улиц городов, чтобы направить их на фронтовую "бойню", как было и в начале текущего года. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Год 2024 заканчивается также, как начинался: с похищения прямо на улице молодых украинцев, которых отправляют на бойню на фронт по приказу Зеленского и НАТО", — написал он в соцсети X.Политик прикрепил к своему посту фрагмент видео, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон.Филиппо выразил надежду, что дата инаугурации победителя президентских выборов в США Дональда Трампа (20 января 2025 года) "ознаменует начало конца этого ада".Кроме того, политик призвал к выходу Франции из НАТО.На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с территории Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения запретили. Уклонение от военной службы во время мобилизации в стране грозит уголовной ответственностью в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вручение повесток производится в разных местах, в том числе на улицах, на заправках и в кафе.
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франция, флориан филиппо, украина, всу, мобилизация на украине
Политика, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине
"Начало конца ужаса": во Франции оценили произошедшее на Украине за год
Филиппо: на Украине 2024 год заканчивается также, как и начинался
ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Представители киевского режима продолжают похищать молодых жителей Украины прямо с улиц городов, чтобы направить их на фронтовую "бойню", как было и в начале текущего года. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Год 2024 заканчивается также, как начинался: с похищения прямо на улице молодых украинцев, которых отправляют на бойню на фронт по приказу Зеленского и НАТО", — написал он в соцсети X.
Политик прикрепил к своему посту фрагмент видео, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон.
Филиппо выразил надежду, что дата инаугурации победителя президентских выборов в США Дональда Трампа (20 января 2025 года) "ознаменует начало конца этого ада".
Кроме того, политик призвал к выходу Франции из НАТО.
На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с территории Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения запретили. Уклонение от военной службы во время мобилизации в стране грозит уголовной ответственностью в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вручение повесток производится в разных местах, в том числе на улицах, на заправках и в кафе.
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