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Евросоюз перед остановкой транзита ищет газ по всем континентам - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз перед остановкой транзита ищет газ по всем континентам
Евросоюз перед остановкой транзита ищет газ по всем континентам - 21.12.2024, ПРАЙМ
Евросоюз перед остановкой транзита ищет газ по всем континентам
Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:18+0300
2024-12-21T08:18+0300
энергетика
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из Мексики, а также вернулось к покупкам у Египта и Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Однако найденных объемов не достаточно для замещения российского газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но, по его словам, "Газпром" это переживет. На этом фоне Евросоюз ищет альтернативные источники газа. Так, например, в октябре объединение впервые импортировало сжиженный природный газ из Мексики - почти на 35 миллионов евро. Также после многомесячной паузы возобновились покупки из Египта - на 32 миллиона евро и Индонезии - на 3 миллиона евро. Месяцем ранее, в сентябре, объединение вернулось к импорту СПГ из Анголы (119 миллиона евро за два месяца). При этом в этом году среди поставщиков впервые появилась Республика Конго, поставившая объединению газа на 109 миллионов евро. Однако если Украина остановит транзит, этих источников будет недостаточно для замещения выпадающих поставок российского газа. Так, Евросоюз, согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, лишится около 5% от газового импорта, при этом вышеназванные страны обеспечили ЕС примерно 0,5% от всего закупленного за рубежом газа.
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ес, россия, украина, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
08:18 21.12.2024
 
Евросоюз перед остановкой транзита ищет газ по всем континентам

ЕС в преддверии остановки транзита российского газа пытается найти других поставщиков

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в преддверии остановки Украиной транзита российского газа пытается найти других поставщиков: в октябре объединение впервые импортировало топливо из Мексики, а также вернулось к покупкам у Египта и Индонезии, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Однако найденных объемов не достаточно для замещения российского газа.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но, по его словам, "Газпром" это переживет.
На этом фоне Евросоюз ищет альтернативные источники газа. Так, например, в октябре объединение впервые импортировало сжиженный природный газ из Мексики - почти на 35 миллионов евро. Также после многомесячной паузы возобновились покупки из Египта - на 32 миллиона евро и Индонезии - на 3 миллиона евро.
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Месяцем ранее, в сентябре, объединение вернулось к импорту СПГ из Анголы (119 миллиона евро за два месяца). При этом в этом году среди поставщиков впервые появилась Республика Конго, поставившая объединению газа на 109 миллионов евро.
Однако если Украина остановит транзит, этих источников будет недостаточно для замещения выпадающих поставок российского газа. Так, Евросоюз, согласно расчетам агентства по данным аналитической компании Bruegel, лишится около 5% от газового импорта, при этом вышеназванные страны обеспечили ЕС примерно 0,5% от всего закупленного за рубежом газа.
 
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