Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа - 21.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241221/gaz-853766531.html
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа - 21.12.2024, ПРАЙМ
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа
Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T14:11+0300
2024-12-21T14:50+0300
энергетика
виктор орбан
венгрия
украина
россия
газ
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/80/839928099_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_1ef8ae3c5275d82f1807adab0080a526.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен"."Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.
https://1prime.ru/20241220/gaz-853751886.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/80/839928099_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79887ca9fc047128eb88672482e54e42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
виктор орбан, венгрия, украина, россия, газ, транзит газа через украину
Энергетика, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Газ, транзит газа через Украину
14:11 21.12.2024 (обновлено: 14:50 21.12.2024)
 
Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа

Орбан: Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.
Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен".
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В Киеве заявили о намерении прекратить транзит газа из России 1 января
Вчера, 16:33
"Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.
 
ЭнергетикаВиктор ОрбанВЕНГРИЯУКРАИНАРОССИЯГазтранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала