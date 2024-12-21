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Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа

Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа - 21.12.2024, ПРАЙМ

Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной о сохранении транзита газа

Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T14:11+0300

2024-12-21T14:11+0300

2024-12-21T14:50+0300

энергетика

виктор орбан

венгрия

украина

россия

газ

транзит газа через украину

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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем (2025 - ред.) году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся", - сказал Орбан на пресс-конференции.Он объяснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита. По его словам, "если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен"."Мы не рады, что украинский маршрут заменили на другой - конечно, если бы не получилось, была бы беда - но радости это не придает, радость была бы, если бы постоянно были доступны три-четыре канала доступной по цене энергии", - отметил Орбан.

https://1prime.ru/20241220/gaz-853751886.html

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виктор орбан, венгрия, украина, россия, газ, транзит газа через украину