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Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг"
Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг" - 21.12.2024, ПРАЙМ
Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг"
Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол... | 21.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. "За 11 месяцев текущего (2024 - ред.) года по западному маршруту "Север-Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев. По его словам, это не предел. "Как заявлял президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев, на территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг". Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил посол. Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана. Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.
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россия, азербайджан, мтк "север-юг", грузоперевозки
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МТК "Север-Юг", грузоперевозки
Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг"
Посол Азербайджана: перевозки по западному маршруту "Север-Юг" выросли на 31%
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.
"За 11 месяцев текущего (2024 - ред.) года по западному маршруту "Север-Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев.
По его словам, это не предел.
"Как заявлял президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев, на территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг". Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил посол.
Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.
Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.
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