https://1prime.ru/20241221/gruzoperevozki-853766654.html

Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг"

Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг" - 21.12.2024, ПРАЙМ

Посол Азербайджана в России отметил рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг"

Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T14:17+0300

2024-12-21T14:17+0300

2024-12-21T14:17+0300

экономика

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азербайджан

мтк "север-юг"

грузоперевозки

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг" за 11 месяцев 2024 года выросли на 31%, заявил РИА Новости посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев. "За 11 месяцев текущего (2024 - ред.) года по западному маршруту "Север-Юг" было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Мустафаев. По его словам, это не предел. "Как заявлял президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев, на территории Азербайджана полностью реализованы и успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора "Север-Юг". Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры", - отметил посол. Он напомнил, что в рамках плана действий по транзитным грузоперевозкам на 2024-2026 годы, утвержденного в 2023 году президентом Азербайджана, принимаются меры по укреплению физической инфраструктуры, повышению операционной эффективности и координации, совершенствованию нормативно-правовой базы, применению инновационных решений и цифровизации международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана. Западный маршрут международного транспортного коридора "Север-Юг" - это железнодорожное направление от железнодорожных станций на территории России через пограничные станции в Азербайджане Ялама и Астара к пограничной станции Астара (Иран), а также обратное направление. Восточный маршрут проходит из России в Иран через Казахстан и Туркменистан.

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россия, азербайджан, мтк "север-юг", грузоперевозки