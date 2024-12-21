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Иран намерен провести деноминацию риала - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Иран намерен провести деноминацию риала
Иран намерен провести деноминацию риала - 21.12.2024, ПРАЙМ
Иран намерен провести деноминацию риала
Иран уберет четыре лишних нуля со своих купюр, официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", президент республики Масуд Пезешкиан внес на... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T15:24+0300
2024-12-21T15:24+0300
экономика
иран
тегеран
нацвалюта
иранский риал
деноминация
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ТЕГЕРАН, 21 дек – ПРАЙМ. Иран уберет четыре лишних нуля со своих купюр, официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", президент республики Масуд Пезешкиан внес на рассмотрение в парламент страны законопроект о финансовой реформе, сообщает иранское госагентство Mehr. По информации агентства, данный законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики. "В парламент был внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", – пишет Mehr. Как сообщает агентство, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных. "В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен 10 тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также, в целях облегчения перехода к новой системе, двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", – разъясняет суть реформы Mehr. В настоящий момент иранский риал является очень дешевой валютой, так один рубль оценивается в 4885,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тысяч риалов (по курсу центробанка исламской республики), на рынке цена доллара достигла рекордных 770 тысяч риалов. Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в "туманах" – валюте, которая использовалась в Иране до Исламской Революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает, и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания всё тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
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иран, тегеран, нацвалюта, иранский риал, деноминация
Экономика, ИРАН, Тегеран, нацвалюта, иранский риал, Деноминация
15:24 21.12.2024
 
Иран намерен провести деноминацию риала

Иран планирует провести деноминацию риала, убрав четыре нуля с купюр

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 21 дек – ПРАЙМ. Иран уберет четыре лишних нуля со своих купюр, официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", президент республики Масуд Пезешкиан внес на рассмотрение в парламент страны законопроект о финансовой реформе, сообщает иранское госагентство Mehr.
По информации агентства, данный законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики.
"В парламент был внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", – пишет Mehr.
Как сообщает агентство, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных.
"В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен 10 тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также, в целях облегчения перехода к новой системе, двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", – разъясняет суть реформы Mehr.
В настоящий момент иранский риал является очень дешевой валютой, так один рубль оценивается в 4885,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тысяч риалов (по курсу центробанка исламской республики), на рынке цена доллара достигла рекордных 770 тысяч риалов. Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в "туманах" – валюте, которая использовалась в Иране до Исламской Революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает, и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания всё тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
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ЭкономикаИРАНТегераннацвалютаиранский риалДеноминация
 
 
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