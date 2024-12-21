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Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро
Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро - 21.12.2024, ПРАЙМ
Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро
Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро, по состоянию на начало декабря годовой импорт вырос на 63%, что стало крупнейшим ростом продаж | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T05:01+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро, по состоянию на начало декабря годовой импорт вырос на 63%, что стало крупнейшим ростом продаж итальянского вина в мире, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79%, сейчас по состоянию на начало декабря - 63%. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире. Например, Канада увеличила практически на 30%. Это не только по сумме, это по объёму литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на 6 миллиардов евро, российский рынок составляет значительную часть.
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Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, МОСКВА, КАНАДА
Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро
Глава ИТП Пелаццо: Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Италия в 2024 году поставила в Россию вина на 170 миллионов евро, по состоянию на начало декабря годовой импорт вырос на 63%, что стало крупнейшим ростом продаж итальянского вина в мире, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"В этом году импорт итальянского вина вырос примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. В середине года рост импорта из Италии был 79%, сейчас по состоянию на начало декабря - 63%. Это самый крупный рост продаж итальянского вина в мире. Например, Канада увеличила практически на 30%. Это не только по сумме, это по объёму литров. Мы уже достигли 170 миллионов евро чистого экспорта вин из Италии в Россию", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он подчеркнул, что по всему миру Италия поставляет вина примерно на 6 миллиардов евро, российский рынок составляет значительную часть.