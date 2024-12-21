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В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута из затонувших танкеров

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута из затонувших танкеров - 21.12.2024, ПРАЙМ

В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута из затонувших танкеров

В Керчи действует режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров. В Ленинском районе полуострова ввели режим... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T18:48+0300

2024-12-21T18:48+0300

2024-12-21T19:20+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - ПРАЙМ. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера из-за выброса мазута на побережье Крыма из затонувших танкеров. В Ленинском районе полуострова ввели режим угрозы ЧС. Об этом сообщил зампредседателя правительства Игорь Михайличенко. Ранее он рассказал о первых выбросах мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. По словам Михайличенко, для очистки берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Он добавил, что для сбора пятна мазута в акватории морская спасательная служба направила буксиры "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев", в очистке берега и акватории принимают участие 112 человек, два судна и 12 единиц наземной техники. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости рассказал, что, согласно предварительным оценкам, в море попало примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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россия, крым, керчь, мазут