https://1prime.ru/20241221/khinshteyn-853769755.html

Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области

Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области - 21.12.2024, ПРАЙМ

Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн принял решение проверить Корпорацию развития Курской области, которая выступала... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T17:02+0300

2024-12-21T17:02+0300

2024-12-21T17:27+0300

россия

александр хинштейн

проверка

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КУРСК, 21 дек - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн принял решение проверить Корпорацию развития Курской области, которая выступала в роли подрядчика при возведении фортификационных сооружений и гендиректора которой арестовали. Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что он принял решение "инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности". Ранее объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщала, что поступило ходатайство об избрании в отношении Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, меры пресечения в виде заключения под стражу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что АО "Корпорация развития Курской области" являлась генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.В пятницу в правоохранительных органах рассказали агентству РИА Новости, что Лукина задержали. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).

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россия, александр хинштейн, проверка