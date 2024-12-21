https://1prime.ru/20241221/khinshteyn-853769755.html
Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области
Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области - 21.12.2024, ПРАЙМ
Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн принял решение проверить Корпорацию развития Курской области, которая выступала... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T17:02+0300
2024-12-21T17:02+0300
2024-12-21T17:27+0300
россия
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КУРСК, 21 дек - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн принял решение проверить Корпорацию развития Курской области, которая выступала в роли подрядчика при возведении фортификационных сооружений и гендиректора которой арестовали. Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что он принял решение "инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности". Ранее объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщала, что поступило ходатайство об избрании в отношении Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, меры пресечения в виде заключения под стражу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что АО "Корпорация развития Курской области" являлась генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.В пятницу в правоохранительных органах рассказали агентству РИА Новости, что Лукина задержали. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
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россия, александр хинштейн, проверка
РОССИЯ, Александр Хинштейн, проверка
Хинштейн решил проверить Корпорацию развития Курской области
Хинштейн проверит Корпорацию развития Курской области, главу которой арестовали
КУРСК, 21 дек - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн принял решение проверить Корпорацию развития Курской области, которая выступала в роли подрядчика при возведении фортификационных сооружений и гендиректора которой арестовали.
Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что он принял решение "инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности".
Ранее объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщала, что поступило ходатайство об избрании в отношении Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, меры пресечения в виде заключения под стражу. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что АО "Корпорация развития Курской области" являлась генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.
В пятницу в правоохранительных органах рассказали агентству РИА Новости, что Лукина задержали. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что он задержан в Курске, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
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