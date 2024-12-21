https://1prime.ru/20241221/kreml-853771179.html

В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США

В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США - 21.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США

Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T18:36+0300

2024-12-21T18:36+0300

2024-12-21T18:59+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

международные отношения

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что США являются недружественной для России страной. По словам Пескова, все будет зависеть "от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее".

https://1prime.ru/20241221/putintramp-853765979.html

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россия, сша, дмитрий песков, международные отношения