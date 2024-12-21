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В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:36+0300
2024-12-21T18:36+0300
2024-12-21T18:59+0300
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россия
сша
дмитрий песков
международные отношения
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что США являются недружественной для России страной. По словам Пескова, все будет зависеть "от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее".
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россия, сша, дмитрий песков, международные отношения
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, международные отношения
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Песков: отношения между Россией и США будут зависеть от заявлений из Вашингтона
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что США являются недружественной для России страной. По словам Пескова, все будет зависеть "от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее".
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