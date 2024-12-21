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В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США - 21.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США
Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:36+0300
2024-12-21T18:59+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
международные отношения
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что США являются недружественной для России страной. По словам Пескова, все будет зависеть "от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее".
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россия, сша, дмитрий песков, международные отношения
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, международные отношения
18:36 21.12.2024 (обновлено: 18:59 21.12.2024)
 
В Кремле рассказали, от чего будут зависеть отношения между Россией и США

Песков: отношения между Россией и США будут зависеть от заявлений из Вашингтона

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Будущие отношения между Москвой и Вашингтоном будут зависеть от его дальнейших заявлений и действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что США являются недружественной для России страной. По словам Пескова, все будет зависеть "от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее".
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Судьбоносные контакты. В США указали на важность диалога Путина и Трампа
11:45
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песковмеждународные отношения
 
 
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