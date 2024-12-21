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В Западной Европе вновь начали продавать Lada Niva Legend - 21.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241221/lada-niva-legend-853770778.html
В Западной Европе вновь начали продавать Lada Niva Legend
В Западной Европе вновь начали продавать Lada Niva Legend - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Западной Европе вновь начали продавать Lada Niva Legend
В Германию вновь начали поставлять Lada Niva Legend. Об этом сообщило издание Motor.ru со ссылкой на данные немецкого классифайда Mobile.de. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T22:45+0300
2024-12-21T22:45+0300
экономика
россия
германия
lada niva legend
продажи автомобилей
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В Германию вновь начали поставлять Lada Niva Legend. Об этом сообщило издание Motor.ru со ссылкой на данные немецкого классифайда Mobile.de. Отмечается, что выставленные на продажу Lada Niva Legend 2024 года выпуска имеют символический пробег в 10-20 километров. Это трехдверные модели в богатых по российским меркам комплектациях, имеющие сертифицированные аксессуары. Они оснащены антиблокировочной системой тормозов, усилителем руля, электростеклоподъемниками, кондиционером, обогревом сидений.По данным издания, Lada Niva Legend в Германии торгуют дилеры из небольших городов: Мюнхеберга, Хоргау и Лимесхайна. Поставки проходят по схеме параллельного импорта. Разброс цен на модель велик. Так, модель в базовой комплектации обойдется в 20 тысяч евро (2,15 млн рублей). Вариант в "рапторе" стоитт 34,5 тысячи евро (3,7 млн рублей). Начальная цена на Lada Niva Legend в ФРГ возросла с 14 до 20 тысяч евро в течение трех с половиной лет, пишет Motor.ru.
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россия, германия, lada niva legend, продажи автомобилей
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Lada Niva Legend, продажи автомобилей
22:45 21.12.2024
 
В Западной Европе вновь начали продавать Lada Niva Legend

Motor.ru: в Германии возобновили продажи Lada Niva Legend, цены удивили

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Автомобиль LADA Niva Legend
Автомобиль LADA Niva Legend - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. В Германию вновь начали поставлять Lada Niva Legend. Об этом сообщило издание Motor.ru со ссылкой на данные немецкого классифайда Mobile.de.
Отмечается, что выставленные на продажу Lada Niva Legend 2024 года выпуска имеют символический пробег в 10-20 километров. Это трехдверные модели в богатых по российским меркам комплектациях, имеющие сертифицированные аксессуары. Они оснащены антиблокировочной системой тормозов, усилителем руля, электростеклоподъемниками, кондиционером, обогревом сидений.
По данным издания, Lada Niva Legend в Германии торгуют дилеры из небольших городов: Мюнхеберга, Хоргау и Лимесхайна. Поставки проходят по схеме параллельного импорта. Разброс цен на модель велик. Так, модель в базовой комплектации обойдется в 20 тысяч евро (2,15 млн рублей). Вариант в "рапторе" стоитт 34,5 тысячи евро (3,7 млн рублей). Начальная цена на Lada Niva Legend в ФРГ возросла с 14 до 20 тысяч евро в течение трех с половиной лет, пишет Motor.ru.
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ЭкономикаРОССИЯГЕРМАНИЯLada Niva Legendпродажи автомобилей
 
 
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