https://1prime.ru/20241221/magdeburg-853767284.html
Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге
Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге - 21.12.2024, ПРАЙМ
Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге
Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о гибели пяти человек и ранении более 200 человек в... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T14:54+0300
2024-12-21T14:54+0300
2024-12-21T14:54+0300
происшествия
германия
происшествие
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_aa19bd0b1bb4f8a7f0ed0cf7130556ca.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о гибели пяти человек и ранении более 200 человек в результате наезда машины на посетителей рождественской ярмарки в городе Магдебург. "У нас погибли пять человек и более 200 ранены, причём многие тяжело ранены", — заявил он в ходе пресс-конференции на месте теракта, транслируемой YouTube-каналом издания Spiegel. Ранее место трагедии посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он вновь выразил соболезнования близким потерпевших, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб. В пятницу вечером машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Полиция считает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным издания Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.
https://1prime.ru/20241212/germaniya-853528769.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/66/758916698_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_30c5ce17d0adaf80670f94fe1dea26b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, происшествие, пострадавшие
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, происшествие, пострадавшие
Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге
Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек и ранения более 200 в Магдебурге
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о гибели пяти человек и ранении более 200 человек в результате наезда машины на посетителей рождественской ярмарки в городе Магдебург.
"У нас погибли пять человек и более 200 ранены, причём многие тяжело ранены", — заявил он в ходе пресс-конференции на месте теракта, транслируемой YouTube-каналом издания Spiegel.
Ранее место трагедии посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он вновь выразил соболезнования близким потерпевших, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб.
В пятницу вечером машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Полиция считает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным издания Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам