https://1prime.ru/20241221/magdeburg-853767284.html

Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге

Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге - 21.12.2024, ПРАЙМ

Немецкие власти подтвердили гибель пяти человек в Магдебурге

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о гибели пяти человек и ранении более 200 человек в... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T14:54+0300

2024-12-21T14:54+0300

2024-12-21T14:54+0300

происшествия

германия

происшествие

пострадавшие

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил в субботу сообщения СМИ о гибели пяти человек и ранении более 200 человек в результате наезда машины на посетителей рождественской ярмарки в городе Магдебург. "У нас погибли пять человек и более 200 ранены, причём многие тяжело ранены", — заявил он в ходе пресс-конференции на месте теракта, транслируемой YouTube-каналом издания Spiegel. Ранее место трагедии посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он вновь выразил соболезнования близким потерпевших, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб. В пятницу вечером машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Полиция считает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным издания Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года и имеет вид на жительство в Германии.

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германия, происшествие, пострадавшие