https://1prime.ru/20241221/makron-853769169.html
Макрон утвердил спецзакон по госфинансам до принятия бюджета 2025 года
Макрон утвердил спецзакон по госфинансам до принятия бюджета 2025 года - 21.12.2024, ПРАЙМ
Макрон утвердил спецзакон по госфинансам до принятия бюджета 2025 года
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T16:46+0300
2024-12-21T16:46+0300
2024-12-21T16:46+0300
экономика
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет принят, следует из текста закона, опубликованного в субботу в Официальном журнале республики. "Специальный закон номер 2024-1188 от 20 декабря 2024 года, предусматриваемый статьей 45 органического закона о бюджетном устройстве от 1 августа 2001 года. Национальное собрание и сенат приняли, президент республики промульгирует закон", - сказано в Официальном журнале. В понедельник специальный закон по бюджету одобрили депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента), а в среду - сенат (верхняя палата). Необходимость его рассмотрения была вызвана кризисом правительства прошлого премьера страны Мишеля Барнье. В начале декабря ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый бюджет на 2025 год во Франции будет подготовлен в начале года. Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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франция, эммануэль макрон
Экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Макрон утвердил спецзакон по госфинансам до принятия бюджета 2025 года
Макрон утвердил специальный закон по госфинансам до принятия бюджета Франции 2025 года
ПАРИЖ, 21 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет принят, следует из текста закона, опубликованного в субботу в Официальном журнале республики.
"Специальный закон номер 2024-1188 от 20 декабря 2024 года, предусматриваемый статьей 45 органического закона о бюджетном устройстве от 1 августа 2001 года. Национальное собрание и сенат приняли, президент республики промульгирует закон", - сказано в Официальном журнале.
В понедельник специальный закон по бюджету одобрили депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента), а в среду - сенат (верхняя палата). Необходимость его рассмотрения была вызвана кризисом правительства прошлого премьера страны Мишеля Барнье. В начале декабря ему был выдвинут вотум недоверия, в частности, из-за разработанного им проекта бюджета "жесткой экономии".
Франция подключила к энергосетям новый атомный ректор впервые за 25 лет
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый бюджет на 2025 год во Франции будет подготовлен в начале года.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.