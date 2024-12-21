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Минфин рассказал о налоговых доходах бюджета в 2025 году
Минфин рассказал о налоговых доходах бюджета в 2025 году - 21.12.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал о налоговых доходах бюджета в 2025 году
Налоговые доходы федерального бюджета РФ в 2025 году с учетом изменений составят более 32 триллионов рублей, из них 811 миллиардов рублей – поступления по всем... | 21.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Налоговые доходы федерального бюджета РФ в 2025 году с учетом изменений составят более 32 триллионов рублей, из них 811 миллиардов рублей – поступления по всем видам НДФЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"Согласно закону о федеральном бюджете на 2025-2027 гг., в 2025 году доходы запланированы в размере 40,3 трлн рублей, из них налоговые доходы – более 32 трлн рублей. При этом в бюджете учтены и налоговые изменения, оказывающие влияние и на поступления НДФЛ. В 2025 году суммарно они составят 811 млрд рублей", - говорится в сообщении.
"Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет учитывают не только налог с дохода более 5 млн рублей, но также НДФЛ по вкладам, НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговых уведомлений, налог, уплачиваемый владельцами КИК и др.", - подчеркнули в министерстве.
Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев.
Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в России расширяется прогрессия НДФЛ, она будет пятиступенчатой. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
НДФЛ - это в основном региональный налог: все сборы от него по базовой ставке 13% зачисляются в бюджеты субъектов РФ. Но поступления по прогрессивной ставке 15% от доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, направляются в федеральный бюджет и целевым образом идут на оплату лечения тяжелобольных детей.
Все поступления НДФЛ по прогрессивным ставкам с доходов, а также налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) направляются в федеральный бюджет. В текущем году россияне впервые платят налог с доходов по банковским депозитам, полученных в 2023 году.
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финансы, россия, рф, москва, владимир путин, минфин рф, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Минфин РФ, Минфин
Минфин рассказал о налоговых доходах бюджета в 2025 году
Минфин: налоговые доходы бюджета в 2025 году составят более 32 трлн рублей
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Налоговые доходы федерального бюджета РФ в 2025 году с учетом изменений составят более 32 триллионов рублей, из них 811 миллиардов рублей – поступления по всем видам НДФЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"Согласно закону о федеральном бюджете на 2025-2027 гг., в 2025 году доходы запланированы в размере 40,3 трлн рублей, из них налоговые доходы – более 32 трлн рублей. При этом в бюджете учтены и налоговые изменения, оказывающие влияние и на поступления НДФЛ. В 2025 году суммарно они составят 811 млрд рублей", - говорится в сообщении.
"Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет учитывают не только налог с дохода более 5 млн рублей, но также НДФЛ по вкладам, НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговых уведомлений, налог, уплачиваемый владельцами КИК и др.", - подчеркнули в министерстве.
Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев.
Согласно этому закону, с 1 января 2025 года в России расширяется прогрессия НДФЛ, она будет пятиступенчатой. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
НДФЛ - это в основном региональный налог: все сборы от него по базовой ставке 13% зачисляются в бюджеты субъектов РФ. Но поступления по прогрессивной ставке 15% от доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, направляются в федеральный бюджет и целевым образом идут на оплату лечения тяжелобольных детей.
Все поступления НДФЛ по прогрессивным ставкам с доходов, а также налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) направляются в федеральный бюджет. В текущем году россияне впервые платят налог с доходов по банковским депозитам, полученных в 2023 году.