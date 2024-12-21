https://1prime.ru/20241221/minnikhanov-853771834.html
Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники
Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники - 21.12.2024, ПРАЙМ
Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники
Меньшая часть атаковавших Казань украинских беспилотников была нацелена на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома. Об этом сообщил... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T19:28+0300
2024-12-21T19:28+0300
2024-12-21T19:46+0300
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КАЗАНЬ, 21 дек - ПРАЙМ. Меньшая часть атаковавших Казань украинских беспилотников была нацелена на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, только три из восьми беспилотников были направлены на объекты ОПК, при этом все беспилотники были уничтожены. ВСУ "пошли другим путем, они били по жилым домам", добавил глава республики. Он отметил, что в субботу утром многие люди еще отдыхали, и, возможно, только по счастливой случайности никто из жителей города не пострадал во время атаки. Минниханов подчеркнул, что в Казани возмущены массированной атакой БПЛА."Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", — говорится в видеосообщении, распространенном пресс-службой главы Татарстана.По данным пресс-службы, в субботу утром на Казань была совершена атака беспилотников. Зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух жилых комплексах, а также один четырехэтажный дом. Украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. По данным властей, погибших и пострадавших нет.
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Происшествия, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Рустам Минниханов, ВСУ
Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники
Минниханов: 3 из 8 атаковавших Казань БПЛА были нацелены на объекты ОПК
КАЗАНЬ, 21 дек - ПРАЙМ. Меньшая часть атаковавших Казань украинских беспилотников была нацелена на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
По его словам, только три из восьми беспилотников были направлены на объекты ОПК, при этом все беспилотники были уничтожены.
ВСУ "пошли другим путем, они били по жилым домам", добавил глава республики.
Он отметил, что в субботу утром многие люди еще отдыхали, и, возможно, только по счастливой случайности никто из жителей города не пострадал во время атаки.
Минниханов подчеркнул, что в Казани возмущены массированной атакой БПЛА.
"Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", — говорится в видеосообщении, распространенном пресс-службой главы Татарстана.
По данным пресс-службы, в субботу утром на Казань была совершена атака беспилотников. Зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух жилых комплексах, а также один четырехэтажный дом. Украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. По данным властей, погибших и пострадавших нет.
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