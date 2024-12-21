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Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций
Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций - 21.12.2024, ПРАЙМ
Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций
Венгрия считает, что санкции в отношении России необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме, но в Евросоюзе такую позицию разделяют всего | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T13:17+0300
2024-12-21T13:17+0300
2024-12-21T13:40+0300
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия считает, что санкции в отношении России необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме, но в Евросоюзе такую позицию разделяют всего пара стран, сообщил венгерский премьер-Виктор Орбан на пресс-конференции."Если закончится... (конфликт - ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские - ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить", - подчеркнул он.По словам Орбана, если это получится, то "закончится и период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться"."Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях, и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", - подчеркнул глава венгерского правительства.
https://1prime.ru/20241218/sanktsii-853650645.html
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санкции против рф, ес, венгрия, виктор орбан, россия
санкции против РФ, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, РОССИЯ, Экономика
Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций
Орбан заявил, что санкции против России надо как можно скорее пересмотреть
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия считает, что санкции в отношении России необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме, но в Евросоюзе такую позицию разделяют всего пара стран, сообщил венгерский премьер-Виктор Орбан на пресс-конференции.
"Если закончится... (конфликт - ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские - ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить", - подчеркнул он.
По словам Орбана, если это получится, то "закончится и период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться".
"Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях, и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", - подчеркнул глава венгерского правительства.
МИД пообещал скорый ответ на 15-й пакет нелегитимных санкций Евросоюза