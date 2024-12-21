https://1prime.ru/20241221/orban-853766317.html

Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций

Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций - 21.12.2024, ПРАЙМ

Орбан призвал к скорейшему пересмотру антироссийских санкций

Венгрия считает, что санкции в отношении России необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме, но в Евросоюзе такую позицию разделяют всего | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T13:17+0300

2024-12-21T13:17+0300

2024-12-21T13:40+0300

санкции против рф

ес

венгрия

виктор орбан

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия считает, что санкции в отношении России необходимо отменить как можно скорее и в максимально полном объёме, но в Евросоюзе такую позицию разделяют всего пара стран, сообщил венгерский премьер-Виктор Орбан на пресс-конференции."Если закончится... (конфликт - ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские - ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить", - подчеркнул он.По словам Орбана, если это получится, то "закончится и период инфляции" и "экономика снова начнет выправляться"."Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях, и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая "большие страны", на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают", - подчеркнул глава венгерского правительства.

https://1prime.ru/20241218/sanktsii-853650645.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, ес, венгрия, виктор орбан, россия