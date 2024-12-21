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Орбан прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран НАТО

Орбан прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран НАТО - 21.12.2024, ПРАЙМ

Орбан прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран НАТО

Поднятие обязательной планки оборонных трат стран НАТО свыше 2% ВВП для Венгрии является "выстрелом в легкие", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T17:23+0300

2024-12-21T17:23+0300

2024-12-21T17:23+0300

политика

венгрия

виктор орбан

нато

расходы на оборону

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БУДАПЕШТ, 21 дек - ПРАЙМ. Поднятие обязательной планки оборонных трат стран НАТО свыше 2% ВВП для Венгрии является "выстрелом в легкие", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что команда Трампа заявила еврочиновникам, что новая администрация будет требовать от стран-членов Североатлантического альянса расходы на оборону до 5% ВВП. По словам Орбана, Будапешт очень тяготит то, что оборонные расходы надо поднять свыше 2% ВВП. В прошлый период 2% были показателем союзнической надежности, "поэтому мы кровь из носу выжали из себя эти 2%", добавил он. "Говорили об экономике, видно, как много других мест, где тоже необходимы деньги. Если повышать больше 2% — это выстрел в легкие венгерской экономике", — сказал премьер в ходе пресс-конференции. Он отметил, что, Венгрия хотела бы "и 2% ВВП не тратить на вооружение", предпочла бы "такое международное положение и соглашения, которые бы позволили, наоборот, снижать этот показатель, но мир движется в обратную сторону". Орбан подчеркнул, что "если будет принуждение, давление на нас, то мы все равно сможем с этим справиться только постепенно". С президентом (Трампом - ред.) мы об этом не говорили, но на будущих встречах обсудим, и я буду придерживаться умеренного энтузиазма: если надо увеличить, увеличим, но это должно быть ясно, прозрачно, постепенно и приемлемо", - отметил венгерский премьер. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://1prime.ru/20241221/orban-853766317.html

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венгрия, виктор орбан, нато, расходы на оборону