Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva - 21.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241221/ostanovka-853772800.html
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva - 21.12.2024, ПРАЙМ
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva
Глава "АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал причины остановки производства Lada Vesta и Niva, а также указал факторы, влияющие на... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T20:45+0300
2024-12-21T20:45+0300
экономика
россия
автоваз
максим соколов
lada niva legend
спрос на легковые авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/99/828719997_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_974d48b916ab415cce2e67b16709d85a.jpg
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал причины остановки производства Lada Vesta и Niva, а также указал факторы, влияющие на стратегию предприятия.По его словам, "АвтоВАЗ" уже выполнил план на текущий год, выпустил свыше полумиллиона автомобилей. Под конец года рынок начал сильно деградировать на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, при этом производство продукции на склад является нецелесообразным. Кроме того, на выпуск Lada оказывают влияние действия китайских автопроизводителей.Соколов отметил, что "АвтоВАЗу" важно соблюдать баланс между возможностями своего производства и спросом со стороны покупателей. Он считает, что увеличение утилизационного сбора пока не оказало влияния на рынок. По мнению Соколова, причина заключается в том, что китайские производители создали "большое количество запасов" в России, и никто не может повысить цены в соответствии с планкой утильсбора.Глава "АвтоВАЗа" полагает, что запасы китайских машин в стране сейчас составляют свыше 500 000 штук и данный избыток оказывает влияние на предприятие. Соколов сообщил, что сейчас на "АвтоВАЗе" ждут, пока китайские запасы закончатся, но это может продлиться до середины следующего года. Сложившаяся ситуация оказывает влияние на инвестиционные и производственные планы завода, добавил он.
https://1prime.ru/20241220/moskvich-853750923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/99/828719997_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_90fb83ff295b9780bccc4e22f397dc3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз, максим соколов, lada niva legend, спрос на легковые авто
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Lada Niva Legend, спрос на легковые авто
20:45 21.12.2024
 
Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva

Глава "АвтоВАЗа" объяснил остановку производства Lada Vesta и Niva рядом причин

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал причины остановки производства Lada Vesta и Niva, а также указал факторы, влияющие на стратегию предприятия.
По его словам, "АвтоВАЗ" уже выполнил план на текущий год, выпустил свыше полумиллиона автомобилей. Под конец года рынок начал сильно деградировать на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, при этом производство продукции на склад является нецелесообразным. Кроме того, на выпуск Lada оказывают влияние действия китайских автопроизводителей.
Соколов отметил, что "АвтоВАЗу" важно соблюдать баланс между возможностями своего производства и спросом со стороны покупателей. Он считает, что увеличение утилизационного сбора пока не оказало влияния на рынок. По мнению Соколова, причина заключается в том, что китайские производители создали "большое количество запасов" в России, и никто не может повысить цены в соответствии с планкой утильсбора.
Глава "АвтоВАЗа" полагает, что запасы китайских машин в стране сейчас составляют свыше 500 000 штук и данный избыток оказывает влияние на предприятие.
Соколов сообщил, что сейчас на "АвтоВАЗе" ждут, пока китайские запасы закончатся, но это может продлиться до середины следующего года. Сложившаяся ситуация оказывает влияние на инвестиционные и производственные планы завода, добавил он.
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Стало известно, когда поступит в продажу семейный кроссовер "Москвич 8"
Вчера, 16:13
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоВАЗМаксим СоколовLada Niva Legendспрос на легковые авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала