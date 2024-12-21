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Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva

Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva - 21.12.2024, ПРАЙМ

Стали известны причины остановки производства Lada Vesta и Niva

Глава "АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал причины остановки производства Lada Vesta и Niva, а также указал факторы, влияющие на... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T20:45+0300

2024-12-21T20:45+0300

2024-12-21T20:45+0300

экономика

россия

автоваз

максим соколов

lada niva legend

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал причины остановки производства Lada Vesta и Niva, а также указал факторы, влияющие на стратегию предприятия.По его словам, "АвтоВАЗ" уже выполнил план на текущий год, выпустил свыше полумиллиона автомобилей. Под конец года рынок начал сильно деградировать на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, при этом производство продукции на склад является нецелесообразным. Кроме того, на выпуск Lada оказывают влияние действия китайских автопроизводителей.Соколов отметил, что "АвтоВАЗу" важно соблюдать баланс между возможностями своего производства и спросом со стороны покупателей. Он считает, что увеличение утилизационного сбора пока не оказало влияния на рынок. По мнению Соколова, причина заключается в том, что китайские производители создали "большое количество запасов" в России, и никто не может повысить цены в соответствии с планкой утильсбора.Глава "АвтоВАЗа" полагает, что запасы китайских машин в стране сейчас составляют свыше 500 000 штук и данный избыток оказывает влияние на предприятие. Соколов сообщил, что сейчас на "АвтоВАЗе" ждут, пока китайские запасы закончатся, но это может продлиться до середины следующего года. Сложившаяся ситуация оказывает влияние на инвестиционные и производственные планы завода, добавил он.

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россия, автоваз, максим соколов, lada niva legend, спрос на легковые авто