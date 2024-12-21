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В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера"
В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера" - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера"
Пенсионерку задержали после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T22:14+0300
2024-12-21T22:14+0300
2024-12-21T22:46+0300
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Пенсионерку задержали после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Ранее в субботу глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщал о взрыве в отделении "Сбера" на Среднеохтинском проспекте, 10. На опубликованных им фото можно видеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала о хлопке в помещении финучреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила данные районных властей о том, что обошлось баз пострадавших. По словам собеседника агентства, полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). При этом по подозрению в его совершении была задержана по месту жительства женщина 1956 года рождения. Позднее пресс-служба ГУМВД по региону сообщила, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала "по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили её к совершению преступления". Отмечается, что полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Пенсионерку задержали сотрудники уголовного розыска по месту жительства в квартире на Большеохтинском проспекте в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
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санкт-петербург, сбербанк, взрыв
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк, взрыв
В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера"
РИА Новости: в Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Пенсионерку задержали после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Ранее в субботу глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщал о взрыве в отделении "Сбера" на Среднеохтинском проспекте, 10. На опубликованных им фото можно видеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала о хлопке в помещении финучреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила данные районных властей о том, что обошлось баз пострадавших.
По словам собеседника агентства, полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). При этом по подозрению в его совершении была задержана по месту жительства женщина 1956 года рождения.
Позднее пресс-служба ГУМВД по региону сообщила, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала "по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили её к совершению преступления".
Отмечается, что полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Пенсионерку задержали сотрудники уголовного розыска по месту жительства в квартире на Большеохтинском проспекте в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
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