https://1prime.ru/20241221/pensionerka-853774035.html

В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера"

В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера" - 21.12.2024, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге задержали женщину после взрыва в отделении "Сбера"

Пенсионерку задержали после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T22:14+0300

2024-12-21T22:14+0300

2024-12-21T22:46+0300

происшествия

санкт-петербург

сбербанк

взрыв

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Пенсионерку задержали после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Ранее в субботу глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщал о взрыве в отделении "Сбера" на Среднеохтинском проспекте, 10. На опубликованных им фото можно видеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала о хлопке в помещении финучреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила данные районных властей о том, что обошлось баз пострадавших. По словам собеседника агентства, полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). При этом по подозрению в его совершении была задержана по месту жительства женщина 1956 года рождения. Позднее пресс-служба ГУМВД по региону сообщила, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала "по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили её к совершению преступления". Отмечается, что полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Пенсионерку задержали сотрудники уголовного розыска по месту жительства в квартире на Большеохтинском проспекте в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

https://1prime.ru/20241221/kerch-853771325.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, сбербанк, взрыв