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Правительство актуализировало стратегию развития спортиндустрии

Правительство актуализировало стратегию развития спортиндустрии - 21.12.2024, ПРАЙМ

Правительство актуализировало стратегию развития спортиндустрии

Правительство РФ актуализировало стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года, добавив в нее пункт об импортозамещении в производстве спортивных... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T11:21+0300

2024-12-21T11:21+0300

2024-12-21T11:21+0300

экономика

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спортивные товары

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ актуализировало стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года, добавив в нее пункт об импортозамещении в производстве спортивных товаров, сообщили в российском кабмине. Актуализировать стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. "Увеличение объёма производства и расширение ассортимента отечественной спортивной продукции, активизация программы импортозамещения в сфере производства спортивных товаров, создание новых производств – эти и другие задачи поставлены в актуализированной редакции Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Конкретные шаги по достижению этих целей вошли в комплекс мер по формированию современной спортивной индустрии на 2025–2027 годы. Кроме того, согласно планам, отраженным в стратегии, к ноябрю 2025 года Минпромторг, Минэкономразвития и Минспорт определят целевые показатели увеличения объёма производства спортивной продукции, а к декабрю того же года Минпромторг и Минспорт утвердят план импортозамещения в спортивной отрасли, согласованный с предприятиями, выпускающими спорттовары. "В числе других мероприятий комплекса мер – увеличение количества проектов по локализации производства спортивного инвентаря и оборудования на территории России и совершенствование системы закупок отечественного инвентаря и оборудования для различных спортивных учреждений", - добавили в российском кабмине.

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правительство рф, спортивные товары