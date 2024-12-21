https://1prime.ru/20241221/putin-853767077.html
Совместно определять будущее. В Китае дали оценку позиции Путина
Совместно определять будущее. В Китае дали оценку позиции Путина - 21.12.2024, ПРАЙМ
Совместно определять будущее. В Китае дали оценку позиции Путина
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции продемонстрировал решительность и приверженность принципам, пишет китайское издание Sohu. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T14:48+0300
2024-12-21T14:48+0300
2024-12-21T14:48+0300
владимир путин
китай
россия
многополярный мир
большая пресс-конференция путина
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции продемонстрировал решительность и приверженность принципам, пишет китайское издание Sohu.Как отмечается в публикации, в ходе мероприятия обсуждались в том числе российско-китайские отношения, а также российская спецоперация на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений. Кроме того, глава государства отметил высокие темпы роста ВВП России и рекордно низкий уровень безработицы.По его словам, санкции оказались неэффективными, что стало контрударом по западной теории "разрушения российской экономики"Говоря об СВО, Путин заявил, что ее цели постепенно достигаются. При этом Запад продолжает снабжать Украину оружием, несмотря на заявления о приверженности мирному решению. Комментируя эту позицию, Путин подчеркнул, что действия Запада лицемерны. Кроме того, Путин признал, что политика — это искусство компромисса. Он упомянул Стамбульское соглашение и тот факт, что Великобритания воспрепятствовала его заключению.Говоря о нынешних украинских властях, Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского под вопросом из-за искусственного продления президентского срока.В публикации подчеркивается, что Путин продемонстрировал всеобъемлющий контроль над международными делами. По словам автора, углубление российско-китайских отношений — оружие против монополии ЗападаКак отмечается, Китаю следует укрепить сотрудничество с Россией в энергетике, технологиях и военной технике."Пресс-конференция стала всесторонним анализом нынешнего состояния международного порядка. В мире, где многополярность продолжает усугубляться, выбор России, действия Китая и реакция Запада будут совместно определять будущее направление. Исход этой игры призван изменить глобальную экономико-политическую структуру", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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владимир путин, китай, россия, многополярный мир, большая пресс-конференция путина
Владимир Путин, КИТАЙ, РОССИЯ, многополярный мир, Большая пресс-конференция Путина
Совместно определять будущее. В Китае дали оценку позиции Путина
Sohu: Путин продемонстрировал решительность и приверженность принципам
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции продемонстрировал решительность и приверженность принципам, пишет китайское издание Sohu.
Как отмечается в публикации, в ходе мероприятия обсуждались в том числе российско-китайские отношения, а также российская спецоперация на Украине.
Так, Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений. Кроме того, глава государства отметил высокие темпы роста ВВП России и рекордно низкий уровень безработицы.
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По его словам, санкции оказались неэффективными, что стало контрударом по западной теории "разрушения российской экономики"
Говоря об СВО, Путин заявил, что ее цели постепенно достигаются. При этом Запад продолжает снабжать Украину оружием, несмотря на заявления о приверженности мирному решению. Комментируя эту позицию, Путин подчеркнул, что действия Запада лицемерны. Кроме того, Путин признал, что политика — это искусство компромисса. Он упомянул Стамбульское соглашение и тот факт, что Великобритания воспрепятствовала его заключению.
Говоря о нынешних украинских властях, Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского под вопросом из-за искусственного продления президентского срока.
В публикации подчеркивается, что Путин продемонстрировал всеобъемлющий контроль над международными делами. По словам автора, углубление российско-китайских отношений — оружие против монополии Запада
Как отмечается, Китаю следует укрепить сотрудничество с Россией в энергетике, технологиях и военной технике.
"Пресс-конференция стала всесторонним анализом нынешнего состояния международного порядка. В мире, где многополярность продолжает усугубляться, выбор России, действия Китая и реакция Запада будут совместно определять будущее направление. Исход этой игры призван изменить глобальную экономико-политическую структуру", — делает вывод автор.