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Судьбоносные контакты. В США указали на важность диалога Путина и Трампа
Судьбоносные контакты. В США указали на важность диалога Путина и Трампа - 21.12.2024, ПРАЙМ
Судьбоносные контакты. В США указали на важность диалога Путина и Трампа
От диалога России и США при избранном президенте Дональде Трампе зависит многое — отношения между странами вряд ли станут более теплыми, но достижение... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T11:45+0300
2024-12-21T11:45+0300
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. От диалога России и США при избранном президенте Дональде Трампе зависит многое — отношения между странами вряд ли станут более теплыми, но достижение соглашения возможно, пишет The Washington Post.Как отмечает издание, президент России Владимир Путин стремится к крупной сделке в области европейской безопасности, Трамп хочет завершить конфликт на Украине за 24 часа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПутин выдвигает жесткие условия для сделки, включая неприсоединение Украины к НАТО. В этих условиях аналитики не видят особой надежды на мирное соглашение.Авторы указывают, что Путин и Трамп сходятся во мнениях по многим вопросам. Путин нетерпим к западному либерализму, Трамп представляется человеком, которому нет дела до ценностей и идеологии.Выступая через несколько дней после победы Трампа, Путин продемонстрировал триумфальные настроения, заявив, что его новый порядок почти достигнут, напоминает издание.По мнению авторов, Путин рассчитывает на компромисс с Трампом, но готов продолжать противостояние. Трамп может попасть в ловушку, согласившись на раздел мира на сферы влияния.Ранее Трамп заявил о необходимости "разъединить" Россию и Китай. Эта стратегия популярна среди сторонников Трампа. Однако эксперты считают, что попытки нового президента США ослабить связи между Москвой и Пекином не увенчаются успехом. Причина этого в том, что личные отношения между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, их недоверие к Вашингтону и стремление к многополярному порядку делают эти связи крепкими.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Судьбоносные контакты. В США указали на важность диалога Путина и Трампа
WP: от будущих контактов Путина и Трампа зависит судьба мира
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. От диалога России и США при избранном президенте Дональде Трампе зависит многое — отношения между странами вряд ли станут более теплыми, но достижение соглашения возможно, пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, президент России Владимир Путин стремится к крупной сделке в области европейской безопасности, Трамп хочет завершить конфликт на Украине за 24 часа.
Путин выдвигает жесткие условия для сделки, включая неприсоединение Украины к НАТО. В этих условиях аналитики не видят особой надежды на мирное соглашение.
Путин заявил о готовности к разговору с Трампом
Авторы указывают, что Путин и Трамп сходятся во мнениях по многим вопросам. Путин нетерпим к западному либерализму, Трамп представляется человеком, которому нет дела до ценностей и идеологии.
Выступая через несколько дней после победы Трампа, Путин продемонстрировал триумфальные настроения, заявив, что его новый порядок почти достигнут, напоминает издание.
По мнению авторов, Путин рассчитывает на компромисс с Трампом, но готов продолжать противостояние. Трамп может попасть в ловушку, согласившись на раздел мира на сферы влияния.
Ранее Трамп заявил о необходимости "разъединить" Россию и Китай. Эта стратегия популярна среди сторонников Трампа. Однако эксперты считают, что попытки нового президента США ослабить связи между Москвой и Пекином не увенчаются успехом. Причина этого в том, что личные отношения между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, их недоверие к Вашингтону и стремление к многополярному порядку делают эти связи крепкими.