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Подсчитан ущерб от бесполезных разговоров на работе

Подсчитан ущерб от бесполезных разговоров на работе - 21.12.2024, ПРАЙМ

Подсчитан ущерб от бесполезных разговоров на работе

Сотрудники российских компаний в среднем тратят два часа в день на пустые коммуникации на рабочем месте, показало исследование Московской школы управления... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T08:15+0300

2024-12-21T08:15+0300

2024-12-21T08:15+0300

технологии

общество

москва

работа

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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Сотрудники российских компаний в среднем тратят два часа в день на пустые коммуникации на рабочем месте, показало исследование Московской школы управления СКОЛКОВО и "Больших идей".Половина участников опроса заявила, что тратит два часа в день на "пустые" коммуникации, а 25% посчитали, что у них уходит на это больше половины рабочего дня — до пяти часов ежедневно. Руководители подсчитали, что тратят на неэффективные коммуникации до 50 часов своего рабочего времени в месяц.Такие коммуникации авторы исследования называют "сломанными". К примеру, четверть респондентов причислили к ним бесконечные встречи и совещания по малозначительным поводам, которые только отнимают рабочее время. Групповые форматы рабочих коммуникаций — совещания, чаты, групповые звонки, встречи — традиционно доминируют в России. Так обсуждают даже ситуативные вопросы.Плохие коммуникации, утверждают авторы исследования, напрямую влияют на эффективность бизнеса. Потраченное впустую рабочее время и его оплата, сорванные сделки и упущенные возможности, выгорание сотрудников, внезапные увольнения и нездоровая атмосфера в коллективе — последствия плохо выстроенных коммуникаций. По оценке авторов исследования, совокупные потери российского бизнеса от "сломанных" коммуникаций могут составлять до 8,7 трлн рублей в год.

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технологии, общество , москва, работа