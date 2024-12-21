https://1prime.ru/20241221/rubl-853755480.html

"Они уверены". Аналитик назвал самый важный фактор для рубля

"Они уверены". Аналитик назвал самый важный фактор для рубля - 21.12.2024, ПРАЙМ

"Они уверены". Аналитик назвал самый важный фактор для рубля

Рубль продемонстрировал относительную устойчивость, несмотря на внешнюю турбулентность, торговый диапазон для доллара в пределах 102-105 рублей сохранится и на... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T03:03+0300

2024-12-21T03:03+0300

2024-12-21T03:03+0300

рынки

финансы

владислав антонов

bitriver

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 21 дек – ПРАЙМ. Рубль продемонстрировал относительную устойчивость, несмотря на внешнюю турбулентность, торговый диапазон для доллара в пределах 102-105 рублей сохранится и на следующую неделю, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Значимым событием недели стало решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что оказалось неожиданным для рынка, ожидавшего повышения до 23%. Регулятор отметил, что денежно-кредитные условия ужесточились сильнее, чем предполагалось после октябрьского повышения ставки"Длинные облигации по ОФЗ начали активно скупать за четыре дня до оглашения решения. К примеру рост облигации 26238 с 16 по 20 декабря составил 6,6% и после заседания рост уже составлял 11,78%. Расчет от минимума 493 рубля. Кто-то, видимо, знал, что регулятор сохранит ставку", - отметил он.В целом, несмотря на внешнюю турбулентность и важные события в монетарной политике, российский валютный рынок продемонстрировал относительную устойчивость. Основным фактором поддержки рубля выступил налоговый период, в то время как глобальное укрепление доллара и снижение нефтяных цен оказывали давление на российскую валюту.На следующую неделю ожидается сохранение торгового диапазона для доллара в пределах 102-105,50 рублей, для евро - 105,50-111 рублей, для юаня - 13,40-14,40 рублей. После 105,50 рублей новым целевым уровнем выступит уровень 108 рублей. Если ЦБ оставил ключевую ставку, значит уверен в том, что сможет удержать рубль от ослабления, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20241220/rubl-853749280.html

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рынки, финансы, владислав антонов, bitriver, реальный эффективный курс рубля