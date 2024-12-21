Новогодний сюрприз для рынка

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 3,8%. Курс рубля по отношению к доллару США на форексе, укрепился за неделю на 1,2% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103,3 рубля за доллар.Рост индекса акций начался уже в среду после сильной перепроданности рынка в целом и также -- акций некоторых крупных эмитентов; в частности, например ,ГМК "Норильский Никель". Ко всему прочему, рынок прошёл довольно значительную дивидендную отсечку во вторник, влияние на дневное изменение индекса в эту дату было около 0,35%, основной вклад в это был у "ЛУКОЙЛа", который имеет вес в индексе около 18%, а доходность выплаты составляла 7%.Но самым значительный вкладом в динамику фондового рынка за неделю был пятничный рост, спровоцированный решением ЦБ об оставлении ключевой ставки без изменений. Можно сказать, что ЦБ преподнёс рынку новогодний сюрприз.Наибольший рост показали цены акций компаний-эмитентов с высокой долговой нагрузкой, таких как АФК "Система", ГК " Самолёт", "ПИК", "ВУШ" и другие.На следующей неделе мы ожидаем снижения темпов роста рынка акций. Возможно рынок перейдёт к технической коррекции - для формирования базы и продолжения роста в 2025-м году.
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 3,7%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 3,8%. Курс рубля по отношению к доллару США на форексе, укрепился за неделю на 1,2% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103,3 рубля за доллар.
Рост индекса акций начался уже в среду после сильной перепроданности рынка в целом и также -- акций некоторых крупных эмитентов; в частности, например ,ГМК "Норильский Никель". Ко всему прочему, рынок прошёл довольно значительную дивидендную отсечку во вторник, влияние на дневное изменение индекса в эту дату было около 0,35%, основной вклад в это был у "ЛУКОЙЛа", который имеет вес в индексе около 18%, а доходность выплаты составляла 7%.
Но самым значительный вкладом в динамику фондового рынка за неделю был пятничный рост, спровоцированный решением ЦБ об оставлении ключевой ставки без изменений. Можно сказать, что ЦБ преподнёс рынку новогодний сюрприз.
Наибольший рост показали цены акций компаний-эмитентов с высокой долговой нагрузкой, таких как АФК "Система", ГК " Самолёт", "ПИК", "ВУШ" и другие.
На следующей неделе мы ожидаем снижения темпов роста рынка акций. Возможно рынок перейдёт к технической коррекции - для формирования базы и продолжения роста в 2025-м году.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.