Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов - 21.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241221/sankt-peterburg-853772583.html
Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов
Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов - 21.12.2024, ПРАЙМ
Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов
Поток зарубежных туристов в Санкт-Петербурге в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом на 46% – с 574 тысяч до 839 тысяч человек. Об этом сообщила... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T19:50+0300
2024-12-21T19:58+0300
экономика
россия
санкт-петербург
иностранные туристы
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_b2f1ec650b994f79d299c7639fd6d51d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Поток зарубежных туристов в Санкт-Петербурге в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом на 46% – с 574 тысяч до 839 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что в том числе, турпоток из стран СНГ увеличился на 23%, а из стран дальнего зарубежья — почти на 73%. По данным администрации, больше всего сейчас город принимает гостей из стран Азии. Их доля в турпотоке постоянно растет и достигает 59%. На втором месте – туристы из стран Ближнего Востока – на них приходится 27%. Больше всего туристов приезжает из Китая, Ирана, Турции, Индии и впервые – из Саудовской Аравии, откуда прибыли 12% иностранных путешественников. Лидерами по числу гостей Санкт-Петербурга среди стран СНГ являются Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, рост показателей въездного туризма свидетельствует о восстановлении турпотока и об активном интересе к городу как к одному из самых привлекательных направлений. "Мы последовательно работаем над выполнением задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает к 2030 году значительное увеличение экспорта туристских услуг России и рост зарубежного турпотока", — добавил Беглов. Его слова приводятся в сообщении. Также отмечается, что на рост турпотока повлияла информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", которую город реализует совместно с профессионалами индустрии гостеприимства. А также комфортные условия для зарубежных гостей, которые формируются с учетом их национальных и культурных традиций. В 2024 году Санкт-Петербург был представлен на 16 международных выставках в России, СНГ и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по данным администрации, на увеличение потока иностранных туристов повлияло также введение электронной визы с 1 августа 2023 года и запуск безвизового туристского обмена с Китаем и Ираном.
https://1prime.ru/20241120/magistral-852941713.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_93ff888b0943ebd1cbd10ada3afa272b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, иностранные туристы
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, иностранные туристы
19:50 21.12.2024 (обновлено: 19:58 21.12.2024)
 
Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов

Поток иностранных туристов в Петербурге в 2024 г вырос на 46%, до 839 тыс чел

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Поток зарубежных туристов в Санкт-Петербурге в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом на 46% – с 574 тысяч до 839 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Отмечается, что в том числе, турпоток из стран СНГ увеличился на 23%, а из стран дальнего зарубежья — почти на 73%.
По данным администрации, больше всего сейчас город принимает гостей из стран Азии. Их доля в турпотоке постоянно растет и достигает 59%. На втором месте – туристы из стран Ближнего Востока – на них приходится 27%.
Больше всего туристов приезжает из Китая, Ирана, Турции, Индии и впервые – из Саудовской Аравии, откуда прибыли 12% иностранных путешественников.
Лидерами по числу гостей Санкт-Петербурга среди стран СНГ являются Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, рост показателей въездного туризма свидетельствует о восстановлении турпотока и об активном интересе к городу как к одному из самых привлекательных направлений.
"Мы последовательно работаем над выполнением задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает к 2030 году значительное увеличение экспорта туристских услуг России и рост зарубежного турпотока", — добавил Беглов. Его слова приводятся в сообщении.
Также отмечается, что на рост турпотока повлияла информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", которую город реализует совместно с профессионалами индустрии гостеприимства. А также комфортные условия для зарубежных гостей, которые формируются с учетом их национальных и культурных традиций.
В 2024 году Санкт-Петербург был представлен на 16 международных выставках в России, СНГ и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, по данным администрации, на увеличение потока иностранных туристов повлияло также введение электронной визы с 1 августа 2023 года и запуск безвизового туристского обмена с Китаем и Ираном.
Модель высокоскоростного электропоезда
Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург
20 ноября, 10:55
 
ЭкономикаРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГиностранные туристы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала