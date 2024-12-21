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Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов - 21.12.2024, ПРАЙМ

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге вырос на 46 процентов

Поток зарубежных туристов в Санкт-Петербурге в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом на 46% – с 574 тысяч до 839 тысяч человек. Об этом сообщила... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T19:50+0300

2024-12-21T19:50+0300

2024-12-21T19:58+0300

экономика

россия

санкт-петербург

иностранные туристы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - ПРАЙМ. Поток зарубежных туристов в Санкт-Петербурге в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом на 46% – с 574 тысяч до 839 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что в том числе, турпоток из стран СНГ увеличился на 23%, а из стран дальнего зарубежья — почти на 73%. По данным администрации, больше всего сейчас город принимает гостей из стран Азии. Их доля в турпотоке постоянно растет и достигает 59%. На втором месте – туристы из стран Ближнего Востока – на них приходится 27%. Больше всего туристов приезжает из Китая, Ирана, Турции, Индии и впервые – из Саудовской Аравии, откуда прибыли 12% иностранных путешественников. Лидерами по числу гостей Санкт-Петербурга среди стран СНГ являются Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, рост показателей въездного туризма свидетельствует о восстановлении турпотока и об активном интересе к городу как к одному из самых привлекательных направлений. "Мы последовательно работаем над выполнением задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает к 2030 году значительное увеличение экспорта туристских услуг России и рост зарубежного турпотока", — добавил Беглов. Его слова приводятся в сообщении. Также отмечается, что на рост турпотока повлияла информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", которую город реализует совместно с профессионалами индустрии гостеприимства. А также комфортные условия для зарубежных гостей, которые формируются с учетом их национальных и культурных традиций. В 2024 году Санкт-Петербург был представлен на 16 международных выставках в России, СНГ и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по данным администрации, на увеличение потока иностранных туристов повлияло также введение электронной визы с 1 августа 2023 года и запуск безвизового туристского обмена с Китаем и Ираном.

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россия, санкт-петербург, иностранные туристы