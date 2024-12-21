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Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете
Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете - 21.12.2024, ПРАЙМ
Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете
Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун,... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:53+0300
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ВАШИНГТОН, 21 дек – ПРАЙМ. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (08:00 утра по мск), однако приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни. Ранее законопроект приняла палата представителей. Теперь закон отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона. Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
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сша, сенат сша, шатдаун
Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете
Сенат конгресса США с опозданием принял законопроект о бюджете, допустив шатдаун
ВАШИНГТОН, 21 дек – ПРАЙМ. Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (08:00 утра по мск), однако приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни.
Ранее законопроект приняла палата представителей. Теперь закон отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.
В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна
Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.
Выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.