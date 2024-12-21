https://1prime.ru/20241221/shatdaun-853764207.html
Федеральное правительство США приостанавливает работу
Федеральное правительство США приостанавливает работу - 21.12.2024, ПРАЙМ
Федеральное правительство США приостанавливает работу
Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T08:16+0300
2024-12-21T08:16+0300
2024-12-21T08:16+0300
сша
шатдаун
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которое транслирует телеканал C-Span. Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и он не будет подписан действующим президентом США Джо Байденом до понедельника, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Байден однако уже заявил, что поддержит законопроект. Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://1prime.ru/20240919/ssha-851664749.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, шатдаун
Федеральное правительство США приостанавливает работу
Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун
ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которое транслирует телеканал C-Span.
Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и он не будет подписан действующим президентом США Джо Байденом до понедельника, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Байден однако уже заявил, что поддержит законопроект.
Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна