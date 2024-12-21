https://1prime.ru/20241221/shatdaun-853764207.html

Федеральное правительство США приостанавливает работу

Федеральное правительство США приостанавливает работу - 21.12.2024, ПРАЙМ

Федеральное правительство США приостанавливает работу

Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T08:16+0300

2024-12-21T08:16+0300

2024-12-21T08:16+0300

сша

шатдаун

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ВАШИНГТОН, 21 дек - ПРАЙМ. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которое транслирует телеканал C-Span. Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и он не будет подписан действующим президентом США Джо Байденом до понедельника, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Байден однако уже заявил, что поддержит законопроект. Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

https://1prime.ru/20240919/ssha-851664749.html

сша

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сша, шатдаун