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В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву

В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву - 21.12.2024, ПРАЙМ

В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву

Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T16:57+0300

2024-12-21T16:57+0300

2024-12-21T16:58+0300

россия

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 21 дек - ПРАЙМ. Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. "Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила представитель пресс-службы правительства. В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией".

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германия

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россия, германия, олаф шольц