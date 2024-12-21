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В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву - 21.12.2024, ПРАЙМ
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В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву - 21.12.2024, ПРАЙМ
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T16:57+0300
2024-12-21T16:58+0300
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 дек - ПРАЙМ. Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. "Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила представитель пресс-службы правительства. В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией".
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россия, германия, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
16:57 21.12.2024 (обновлено: 16:58 21.12.2024)
 
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву

В правительстве Германии назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 21 дек - ПРАЙМ. Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.
"Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила представитель пресс-службы правительства.
В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией".
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РОССИЯГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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