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В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву - 21.12.2024, ПРАЙМ
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T16:57+0300
2024-12-21T16:57+0300
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БЕРЛИН, 21 дек - ПРАЙМ. Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. "Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила представитель пресс-службы правительства. В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией".
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россия, германия, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
В кабмине ФРГ назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
В правительстве Германии назвали вымыслом сообщения о возможном визите Шольца в Москву
БЕРЛИН, 21 дек - ПРАЙМ. Сообщения средств массовой информации о возможном скором визите федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву являются вымыслом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.
"Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом", - заявила представитель пресс-службы правительства.
В пятницу издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) циркулируют слухи, что Шольц в ближайшие дни может отправиться в Москву с "мирной миссией".
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