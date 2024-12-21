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Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января - 21.12.2024, ПРАЙМ
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Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января - 21.12.2024, ПРАЙМ
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января
Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее общественно-опасные нарушения пунктов ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T02:02+0300
2024-12-21T02:02+0300
общество
иван соловьев
бизнес
госдума
штрафы гибдд
дорожные штрафы
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее общественно-опасные нарушения пунктов ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков. Какие суммы наказания грозят нарушителям с 1 января 2025 года, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В целом, штрафы за нарушения ПДД вырастут следующим образом:Основанием для такого решения, по мнению юриста, является рост количества ДТП в стране. Так, в 2023 году в России произошло 132,4 тысяч ДТП, в которых погибли 14,5 тысяч человек и еще 166,5 тысяч пострадали. Этот показатель вырос на 4,5% по сравнению с данными 2022 года.Кроме того, по некоторым видам нарушений ПДД штрафы не увеличивались с 2007 года и стали неактуальны ввиду инфляции.Скидка на оплату штрафа тоже уменьшится с половины до 25% суммы штрафа. Для этого долг нужно погасить в течение 20 дней после получения постановления, заключил юрист.
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общество , иван соловьев, бизнес, госдума, штрафы гибдд, дорожные штрафы
Общество , Иван Соловьев, Бизнес, Госдума, штрафы ГИБДД, дорожные штрафы
02:02 21.12.2024
 
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января

Юрист Соловьев: штрафы за наиболее опасные нарушения ПДД вырастут в полтора раза

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото
Сотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее общественно-опасные нарушения пунктов ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков. Какие суммы наказания грозят нарушителям с 1 января 2025 года, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В целом, штрафы за нарушения ПДД вырастут следующим образом:
  • за выезд на встречную полосу — с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей (ст. 12.15 КоАП);
  • правила применения ремней безопасности — с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей (ст. 12.6 КоАП);
  • управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление ТС — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей (ст. 12.8 КоАП);
  • отказ от медосвидетельствования — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей (ст. 12.26 КоАП);
  • превышение скорости — в среднем в полтора раза: с 500 до 750 рублей, с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей (ст. 12.9 КоАП);
  • несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500 до 750 рублей, с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей (ст. 12.15 КоАП);
  • причинение легкого вреда здоровью — с 2,5 тысяч рублей до 3,7 тысяч рублей, с 5 до 7 тысяч рублей (ст. 12.24 КоАП);
  • причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тысяч рублей до 15–37,5 тысяч рублей (ст. 12.24 КоАП).
Основанием для такого решения, по мнению юриста, является рост количества ДТП в стране. Так, в 2023 году в России произошло 132,4 тысяч ДТП, в которых погибли 14,5 тысяч человек и еще 166,5 тысяч пострадали. Этот показатель вырос на 4,5% по сравнению с данными 2022 года.
Кроме того, по некоторым видам нарушений ПДД штрафы не увеличивались с 2007 года и стали неактуальны ввиду инфляции.
Скидка на оплату штрафа тоже уменьшится с половины до 25% суммы штрафа. Для этого долг нужно погасить в течение 20 дней после получения постановления, заключил юрист.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Госдума увеличила штрафы за ряд нарушений ПДД с 1 января
12 декабря, 13:57
 
ОбществоИван СоловьевБизнесГосдумаштрафы ГИБДДдорожные штрафы
 
 
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