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Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января

Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января - 21.12.2024, ПРАЙМ

Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января

Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее общественно-опасные нарушения пунктов ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T02:02+0300

2024-12-21T02:02+0300

2024-12-21T02:02+0300

общество

иван соловьев

бизнес

госдума

штрафы гибдд

дорожные штрафы

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Госдума одобрила повышение штрафов за наиболее общественно-опасные нарушения пунктов ПДД — превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков. Какие суммы наказания грозят нарушителям с 1 января 2025 года, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В целом, штрафы за нарушения ПДД вырастут следующим образом:Основанием для такого решения, по мнению юриста, является рост количества ДТП в стране. Так, в 2023 году в России произошло 132,4 тысяч ДТП, в которых погибли 14,5 тысяч человек и еще 166,5 тысяч пострадали. Этот показатель вырос на 4,5% по сравнению с данными 2022 года.Кроме того, по некоторым видам нарушений ПДД штрафы не увеличивались с 2007 года и стали неактуальны ввиду инфляции.Скидка на оплату штрафа тоже уменьшится с половины до 25% суммы штрафа. Для этого долг нужно погасить в течение 20 дней после получения постановления, заключил юрист.

https://1prime.ru/20241212/gosduma-853521457.html

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общество , иван соловьев, бизнес, госдума, штрафы гибдд, дорожные штрафы