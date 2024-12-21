https://1prime.ru/20241221/shvetsiya-853770351.html
"Русские возвращаются". В Швеции призвали готовиться к войне с Россией
"Русские возвращаются". В Швеции призвали готовиться к войне с Россией - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Русские возвращаются". В Швеции призвали готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий британской армии Роланд Уокер посетил своего шведского коллегу Йонни Линдфорса. Они обсудили военное сотрудничество, ситуацию в мире и... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T17:50+0300
2024-12-21T17:50+0300
2024-12-21T17:50+0300
швеция
великобритания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий британской армии Роланд Уокер посетил своего шведского коллегу Йонни Линдфорса. Они обсудили военное сотрудничество, ситуацию в мире и конфликт на Украине. По мнению Уокера, Европа должна готовиться к войне с Россией в ближайшие несколько лет, и Линдфорс разделяет эту точку зрения, пишет шведское издание Nya Dagbladet."История раз за разом учит, что даже когда кажется, что Россия повержена окончательно, русские всякий раз возвращаются. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сделаемся их мишенью за то, что поддерживаем Украину", — заявил Уокер.По мнению Линдфорса, "представление России о том, что она вправе создавать сферы интересов и подчинять соседние страны своей воле, угрожает самому порядку европейской безопасности". Они ведут не просто спецоперацию на Украине, но и войну против коллективного Запада", — подчеркнул он.Уокер назвал украинское сопротивление России источником вдохновения для Европы. Он остался доволен готовностью шведских солдат защищать Швецию и альянсЛидер партии "Альтернатива для Швеции" Густав Кассельстранд назвал Линдфорса фанатичным поборником НАТО. Кассельстранд отметил, что подлинная защита Швеции не интересует Линдфорса. По мнению шведского политика, страны, поддержавшие Украину, рискуют стать мишенью для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241221/poterya-853767439.html
швеция
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, великобритания, россия
ШВЕЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
"Русские возвращаются". В Швеции призвали готовиться к войне с Россией
Nya Dagbladet: командующий армией Швеции призвал готовиться к войне с Россией
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ.
Главнокомандующий британской армии Роланд Уокер посетил своего шведского коллегу Йонни Линдфорса. Они обсудили военное сотрудничество, ситуацию в мире и конфликт на Украине. По мнению Уокера, Европа должна готовиться к войне с Россией в ближайшие несколько лет, и Линдфорс разделяет эту точку зрения, пишет шведское издание Nya Dagbladet
.
"История раз за разом учит, что даже когда кажется, что Россия повержена окончательно, русские всякий раз возвращаются. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сделаемся их мишенью за то, что поддерживаем Украину", — заявил Уокер.
По мнению Линдфорса, "представление России о том, что она вправе создавать сферы интересов и подчинять соседние страны своей воле, угрожает самому порядку европейской безопасности". Они ведут не просто спецоперацию на Украине, но и войну против коллективного Запада", — подчеркнул он.
"Не только земля". Стало известно о чувствительной для Украины потере
Уокер назвал украинское сопротивление России источником вдохновения для Европы. Он остался доволен готовностью шведских солдат защищать Швецию и альянс
Лидер партии "Альтернатива для Швеции" Густав Кассельстранд назвал Линдфорса фанатичным поборником НАТО. Кассельстранд отметил, что подлинная защита Швеции не интересует Линдфорса. По мнению шведского политика, страны, поддержавшие Украину, рискуют стать мишенью для России.