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Герольдмейстер объяснил принципы размещения госсимволики на купюрах

Герольдмейстер объяснил принципы размещения госсимволики на купюрах - 21.12.2024, ПРАЙМ

Герольдмейстер объяснил принципы размещения госсимволики на купюрах

Жестких правил размещения госсимволики на денежных знаках в России нет, специалисты, которые занимаются внешним видом новых российских банкнот, найдут... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T09:40+0300

2024-12-21T09:40+0300

2024-12-21T09:40+0300

деньги

россия

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Жестких правил размещения госсимволики на денежных знаках в России нет, специалисты, которые занимаются внешним видом новых российских банкнот, найдут правильные решения, уверен председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов. "Есть, насколько я знаю, специальная комиссия, которая занимается как раз разработкой внешнего вида новых банкнот. Я думаю, они найдут какие-то правильные решения... Я к этому отношусь спокойно, потому что здесь нет какого-то жесткого правила. Поэтому какое решение будет принято теми, кто этим занимается, в данном случае приму любое из них", - сказал Вилинбахов РИА Новости, говоря о том, стоит ли разместить на российских банковских купюрах герб страны. Он отметил, что каких-то жестких правил оформления банкнот не существует. "В каких-то государствах там помещается государственный герб, в каких-то случаях помещается эмблема Центробанка и так далее, в некоторых случаях вообще нет никакой государственной символики", - уточнил герольдмейстер.

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деньги, россия