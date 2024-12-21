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Авиакомпании России вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты
Авиакомпании России вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты - 21.12.2024, ПРАЙМ
Авиакомпании России вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты
Вице-премьер РФ Виталий Савельев подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T16:37+0300
2024-12-21T16:37+0300
2024-12-21T16:37+0300
авиакомпания
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет. Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса. "Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты - ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет", - рассказал Савельев в интервью телеканалу "Россия". Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.
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авиакомпания, виталий савельев, транспорт
Авиакомпания, Виталий Савельев, Транспорт
Авиакомпании России вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты
Савельев: авиакомпании вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты
МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет.
Двадцатого декабря, источник РИА Новости рассказал о предложении Минтранса РФ авиакомпаниям сделать скидку 50% для детей с гражданством РФ на все тарифы эконом-класса.
"Была возможность авиакомпаниям исходя из специальных тарифов ее минимизировать (скидку 50% на детские авиабилеты - ред.). Мы сейчас это поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведет", - рассказал Савельев в интервью телеканалу "Россия".
Минтранс предоставит семьям с детьми скидки на авиабилеты 50%
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По его словам, сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться.
Министерство транспорта в рамках поручения президента РФ на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, решения будут выработаны к середине января 2025 года, сообщал ранее Минтранс.