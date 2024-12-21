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"Согаз" назвал самые распространенные зимние травмы - 21.12.2024, ПРАЙМ
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"Согаз" назвал самые распространенные зимние травмы
"Согаз" назвал самые распространенные зимние травмы - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Согаз" назвал самые распространенные зимние травмы
Зима - самый травматический сезон из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви, в связи с чем переломы костей кисти, переломы и вывихи голени... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T07:37+0300
2024-12-21T07:37+0300
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Зима - самый травматический сезон из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви, в связи с чем переломы костей кисти, переломы и вывихи голени лидируют по числу зимних травм, рассказали РИА Новости эксперты "Согаза", проанализировав данные за последние пять лет. "Согаз" проанализировал обращения застрахованных по полисам страхования от несчастных случаев за последние 5 лет и назвал самые распространенные зимние травмы. Зима считается самым травматическим сезоном из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви. В ТОП-5 самых частых обращений вошли: переломы костей кисти (40%), переломы и вывихи голени (28%), растяжения мышц и связок (22%), переломы и вывихи бедра (15%) и сотрясение головного мозга (10%), которым часто сопровождаются остальные травмы", - отметили они. Как отметили в компании, средняя выплата при несчастном случае составляет около 50-100 тысяч рублей, в то время как максимальная выплата может достигать 500 тысяч рублей и более. По данным страховщика, в прошлом году самая крупная выплата за травму составила 345 тысяч рублей (перелом большеберцовой кости, потребовавший оперативного лечения). Компания также поделилась случаями крупных выплат за последний период. Например, один из обратившихся поскользнулся на льду около дома, упал на бордюрный камень. Получен оскольчатый перелом обеих костей голени, выплата 270 тысяч руб. Еще один обратившийся упал при катании на коньках, получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, произошло субарахноидальное кровоизлияние, выплата составила 200 тысяч руб. Один из клиентов на даче чистил крышу от снега. При падении с крыши получил растяжение мышц шейного отдела позвоночника, растяжение связок плечевого и локтевого суставов, грудинно-реберного сочленения, выплата составила 100 тысяч руб.
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192
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бизнес, москва, согаз
Бизнес, МОСКВА, Согаз
07:37 21.12.2024
 
"Согаз" назвал самые распространенные зимние травмы

"Согаз": переломы костей кисти и вывихи голени лидируют по числу зимних травм

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Зима - самый травматический сезон из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви, в связи с чем переломы костей кисти, переломы и вывихи голени лидируют по числу зимних травм, рассказали РИА Новости эксперты "Согаза", проанализировав данные за последние пять лет.
"Согаз" проанализировал обращения застрахованных по полисам страхования от несчастных случаев за последние 5 лет и назвал самые распространенные зимние травмы. Зима считается самым травматическим сезоном из-за гололёда, раннего наступления темноты и скользкой обуви. В ТОП-5 самых частых обращений вошли: переломы костей кисти (40%), переломы и вывихи голени (28%), растяжения мышц и связок (22%), переломы и вывихи бедра (15%) и сотрясение головного мозга (10%), которым часто сопровождаются остальные травмы", - отметили они.
Как отметили в компании, средняя выплата при несчастном случае составляет около 50-100 тысяч рублей, в то время как максимальная выплата может достигать 500 тысяч рублей и более.
По данным страховщика, в прошлом году самая крупная выплата за травму составила 345 тысяч рублей (перелом большеберцовой кости, потребовавший оперативного лечения).
Компания также поделилась случаями крупных выплат за последний период. Например, один из обратившихся поскользнулся на льду около дома, упал на бордюрный камень. Получен оскольчатый перелом обеих костей голени, выплата 270 тысяч руб. Еще один обратившийся упал при катании на коньках, получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, произошло субарахноидальное кровоизлияние, выплата составила 200 тысяч руб.
Один из клиентов на даче чистил крышу от снега. При падении с крыши получил растяжение мышц шейного отдела позвоночника, растяжение связок плечевого и локтевого суставов, грудинно-реберного сочленения, выплата составила 100 тысяч руб.
 
БизнесМОСКВАСогаз
 
 
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