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В Тобольске 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне
В Тобольске 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне - 21.12.2024, ПРАЙМ
В Тобольске 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне
В городе Тобольск Тюменской области в результате отравления парами хлора в бассейне госпитализированы 15 детей и две женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T15:21+0300
2024-12-21T15:21+0300
2024-12-21T15:50+0300
происшествия
россия
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отравление
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ТЮМЕНЬ, 21 дек – ПРАЙМ. В городе Тобольск Тюменской области в результате отравления парами хлора в бассейне госпитализированы 15 детей и две женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУСК региона. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых. Пострадавших госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора", говорится в сообщении. Согласно версии следствия, 21 декабря в бассейне базы отдыха, находящейся недалеко от города Тобольск, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины,15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация, идет допрос владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам.Региональный депздрав позднее сообщил, что врачи оценивают состояние отравившихся детей как средней тяжести.Отмечается, что на месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. При этом 15 несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения, их состояние — средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи их отправили на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе департамента.По данным депздрава, вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам скорой помощи поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой медицинской помощи прибыли в 13.03 (11.03 мск).
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россия, тюменская область, отравление
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, отравление
В Тобольске 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне
СК: в Тобольске Тюменской области в бассейне отравились 15 детей и две женщины
ТЮМЕНЬ, 21 дек – ПРАЙМ. В городе Тобольск Тюменской области в результате отравления парами хлора в бассейне госпитализированы 15 детей и две женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУСК региона.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления парами хлора 15 детей и двух взрослых. Пострадавших госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора", говорится в сообщении.
Согласно версии следствия, 21 декабря в бассейне базы отдыха, находящейся недалеко от города Тобольск, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины,15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация, идет допрос владельца базы отдыха и других свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам.
Региональный депздрав позднее сообщил, что врачи оценивают состояние отравившихся детей как средней тяжести.
Отмечается, что на месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. При этом 15 несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения, их состояние — средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи их отправили на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе департамента.
По данным депздрава, вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам скорой помощи поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой медицинской помощи прибыли в 13.03 (11.03 мск).
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