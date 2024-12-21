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После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов - 21.12.2024, ПРАЙМ
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После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов - 21.12.2024, ПРАЙМ
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 жилых домов, где-то прервано газоснабжение, на месте работают специалисты, сообщил врио губернатора Курской | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T01:01+0300
2024-12-21T01:01+0300
общество
экономика
москва
александр хинштейн
всу
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 жилых домов, где-то прервано газоснабжение, на месте работают специалисты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате ракетного удара ВСУ в пятницу в Рыльске Курской области погибли шесть человек, включая ребенка. "Одна из главных текущих задач - восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы - без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска. Привлечена вся необходимая техника. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным - в течение завтрашнего дня", - написал Хинштейн в своем своем Telegram-канале. По его словам, в Рыльск доставлены обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, одновременно идет и обход квартир. Также на месте развернут оперативный штаб правительства Курской области. Кроме того, Хинштейн сообщил, что ремонтные бригады временно затянули пленкой 65 из 68 окон в домах, которые были выбиты взрывной волной, в несколько квартир специалисты пока не могут зайти. "Также в нескольких домах прервано газоснабжение (из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена). В ближайшее время, после завершения работы саперов, приступаем к разбору завалов и ремонтным работам. Рассчитываем, что уже к середине завтрашнего дня подача газа возобновится", - добавил он, заверив, что все последствия атаки украинских нацистов будут устранены.
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общество , москва, александр хинштейн, всу
Общество , Экономика, МОСКВА, Александр Хинштейн, ВСУ
01:01 21.12.2024
 
После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов

Хинштейн: после удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 домов

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. После удара ВСУ по Рыльску без отопления остаются 88 жилых домов, где-то прервано газоснабжение, на месте работают специалисты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В результате ракетного удара ВСУ в пятницу в Рыльске Курской области погибли шесть человек, включая ребенка.
"Одна из главных текущих задач - восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы - без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска. Привлечена вся необходимая техника. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным - в течение завтрашнего дня", - написал Хинштейн в своем своем Telegram-канале.
По его словам, в Рыльск доставлены обогреватели, их будут выдавать по заявкам жителей, одновременно идет и обход квартир. Также на месте развернут оперативный штаб правительства Курской области.
Кроме того, Хинштейн сообщил, что ремонтные бригады временно затянули пленкой 65 из 68 окон в домах, которые были выбиты взрывной волной, в несколько квартир специалисты пока не могут зайти.
"Также в нескольких домах прервано газоснабжение (из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена). В ближайшее время, после завершения работы саперов, приступаем к разбору завалов и ремонтным работам. Рассчитываем, что уже к середине завтрашнего дня подача газа возобновится", - добавил он, заверив, что все последствия атаки украинских нацистов будут устранены.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВААлександр ХинштейнВСУ
 
 
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