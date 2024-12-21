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В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв - 21.12.2024, ПРАЙМ
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В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв - 21.12.2024, ПРАЙМ
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:03+0300
2024-12-21T18:14+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
сбербанк
взрыв
отделение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Андрей Хорт. По его словам, в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте, 10 произошел взрыв, оперативные службы прибыли на место происшествия, пострадавших нет. Хорт добавил, что держит ситуацию на личном контроле. На фото, опубликованном главой районной администрации, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении Сбера на Среднеохтинском проспекте и подтвердила, что пострадавших нет.По данным ведомства, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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россия, санкт-петербург, сбербанк, взрыв, отделение
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк, взрыв, отделение
18:03 21.12.2024 (обновлено: 18:14 21.12.2024)
 
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, пострадавших нет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Андрей Хорт.
По его словам, в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте, 10 произошел взрыв, оперативные службы прибыли на место происшествия, пострадавших нет.
Хорт добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
На фото, опубликованном главой районной администрации, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.
Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении Сбера на Среднеохтинском проспекте и подтвердила, что пострадавших нет.
По данным ведомства, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСбербанквзрывотделение
 
 
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