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В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв - 21.12.2024, ПРАЙМ
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T18:03+0300
2024-12-21T18:03+0300
2024-12-21T18:14+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Андрей Хорт. По его словам, в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте, 10 произошел взрыв, оперативные службы прибыли на место происшествия, пострадавших нет. Хорт добавил, что держит ситуацию на личном контроле. На фото, опубликованном главой районной администрации, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении Сбера на Среднеохтинском проспекте и подтвердила, что пострадавших нет.По данным ведомства, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк, взрыв, отделение
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, пострадавших нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – ПРАЙМ. Взрыв прогремел в субботу в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава районной администрации Андрей Хорт.
По его словам, в отделении Сбера на Среднеохтинском проспекте, 10 произошел взрыв, оперативные службы прибыли на место происшествия, пострадавших нет.
Хорт добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
На фото, опубликованном главой районной администрации, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.
Позднее пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении Сбера на Среднеохтинском проспекте и подтвердила, что пострадавших нет.
По данным ведомства, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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