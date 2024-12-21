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Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС - 21.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241221/zakharova-853769891.html
Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС
Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС - 21.12.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС
Атаки украинских беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T17:09+0300
2024-12-21T17:39+0300
происшествия
россия
казань
мид
мария захарова
всу
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.Захарова отметила, что Киев "вымещает бессильную злобу" за ощутимые военные поражения на мирном населении России. По ее словам, удар по Казани – "это также своего рода месть" за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре и "продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны". Представитель МИД добавила, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его средств массовой информации и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям режима Владимира Зеленского. По данным пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака беспилотников. Зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух жилых комплексах, а также один четырехэтажный дом. Украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. По данным властей, погибших и пострадавших нет.
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россия, казань, мид, мария захарова, всу
Происшествия, РОССИЯ, КАЗАНЬ, МИД, Мария Захарова, ВСУ
17:09 21.12.2024 (обновлено: 17:39 21.12.2024)
 
Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС

Захарова: атаки беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Захарова отметила, что Киев "вымещает бессильную злобу" за ощутимые военные поражения на мирном населении России. По ее словам, удар по Казани – "это также своего рода месть" за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре и "продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны".
Представитель МИД добавила, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его средств массовой информации и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям режима Владимира Зеленского.
По данным пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака беспилотников. Зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух жилых комплексах, а также один четырехэтажный дом. Украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. По данным властей, погибших и пострадавших нет.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
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12:51
 
ПроисшествияРОССИЯКАЗАНЬМИДМария ЗахароваВСУ
 
 
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