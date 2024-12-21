https://1prime.ru/20241221/zakharova-853769891.html

Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС

Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС - 21.12.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала атаки БПЛА на Казань местью за успешный саммит БРИКС

Атаки украинских беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T17:09+0300

2024-12-21T17:09+0300

2024-12-21T17:39+0300

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МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Атаки украинских беспилотников на Казань являются местью за успешный саммит БРИКС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.Захарова отметила, что Киев "вымещает бессильную злобу" за ощутимые военные поражения на мирном населении России. По ее словам, удар по Казани – "это также своего рода месть" за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре и "продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны". Представитель МИД добавила, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его средств массовой информации и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям режима Владимира Зеленского. По данным пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака беспилотников. Зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух жилых комплексах, а также один четырехэтажный дом. Украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. По данным властей, погибших и пострадавших нет.

https://1prime.ru/20241221/kazan-853766181.html

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россия, казань, мид, мария захарова, всу