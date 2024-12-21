https://1prime.ru/20241221/zapad-853766938.html

"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника"

"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника" - 21.12.2024, ПРАЙМ

"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника"

Всему миру понятно, что НАТО ничего не может противостоять России и ее новейшей ракетной системе средней дальности "Орешник", считает ирландский журналист Чей... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T14:43+0300

2024-12-21T14:43+0300

2024-12-21T14:43+0300

вооружения

россия

нато

технологии

"орешник"

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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Всему миру понятно, что НАТО ничего не может противостоять России и ее новейшей ракетной системе средней дальности "Орешник", считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."У НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — отметил он.По его мнению, надежды Запада на то, что Россия технологически отстала, никак не оправдались.В ходе прямой линии в четверг президент России Владимир Путин заявил, что системы противоракетной обороны не могут перехватить "Орешник" и предложил странам Запада провести технологическую дуэль.

https://1prime.ru/20241220/pobeda-853735938.html

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россия, нато, технологии, "орешник"