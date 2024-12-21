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"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника" - 21.12.2024, ПРАЙМ
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"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника"
"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника" - 21.12.2024, ПРАЙМ
"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника"
Всему миру понятно, что НАТО ничего не может противостоять России и ее новейшей ракетной системе средней дальности "Орешник", считает ирландский журналист Чей... | 21.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-21T14:43+0300
2024-12-21T14:43+0300
вооружения
россия
нато
технологии
"орешник"
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Всему миру понятно, что НАТО ничего не может противостоять России и ее новейшей ракетной системе средней дальности "Орешник", считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."У НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — отметил он.По его мнению, надежды Запада на то, что Россия технологически отстала, никак не оправдались.В ходе прямой линии в четверг президент России Владимир Путин заявил, что системы противоракетной обороны не могут перехватить "Орешник" и предложил странам Запада провести технологическую дуэль.
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россия, нато, технологии, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, Технологии, "Орешник"
14:43 21.12.2024
 
"Нет ответа". На Западе признали неудобную правду о возможностях "Орешника"

Журналист Боуз: у НАТО нет ответа "Орешнику" и все об этом знают

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Всему миру понятно, что НАТО ничего не может противостоять России и ее новейшей ракетной системе средней дальности "Орешник", считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х.
"У НАТО нет ответа "Орешнику". Россия это знает, они это знают, все об этом знают", — отметил он.
По его мнению, надежды Запада на то, что Россия технологически отстала, никак не оправдались.
В ходе прямой линии в четверг президент России Владимир Путин заявил, что системы противоракетной обороны не могут перехватить "Орешник" и предложил странам Запада провести технологическую дуэль.
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