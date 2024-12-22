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Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию
Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию - 22.12.2024, ПРАЙМ
Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию
С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:39+0300
2024-12-22T15:46+0300
энергетика
россия
абхазия
поставки электроэнергии
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МОСКВА, 22 дек- ПРАЙМ. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба."С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 миллионов киловатт часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре", - рассказал Нанба агентству.В связи с этим в республике изменится график подачи электричества. Свет будут отключать на четыре часа в сутки, вместо одиннадцати как это было в последние недели."С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью", - говорится в сообщении пресс-службы "Черноморэнерго".Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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россия, абхазия, поставки электроэнергии
Энергетика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, поставки электроэнергии
15:39 22.12.2024 (обновлено: 15:46 22.12.2024)
 
Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 22 дек- ПРАЙМ. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.
"С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 миллионов киловатт часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре", - рассказал Нанба агентству.
В связи с этим в республике изменится график подачи электричества. Свет будут отключать на четыре часа в сутки, вместо одиннадцати как это было в последние недели.
"С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью", - говорится в сообщении пресс-службы "Черноморэнерго".
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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