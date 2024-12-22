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По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело - 22.12.2024, ПРАЙМ
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По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело - 22.12.2024, ПРАЙМ
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T06:38+0300
2024-12-22T06:38+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Воздушное судно в четверг следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. "Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
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Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КАМЧАТКА, Камчатский край, СК РФ, Росавиация, МЧС
06:38 22.12.2024
 
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента с Ан-2 на Камчатке

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Воздушное судно в четверг следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице.
"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
 
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