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Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами - 22.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами
Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами
В России необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами, заявил президент Владимир Путин. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T14:07+0300
2024-12-22T14:19+0300
экономика
владимир путин
авиация
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В России необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами, заявил президент Владимир Путин."В числе других приоритетов - развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы", - сказал глава государства на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.Глава государства также сообщил, что правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей."В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин.Президент добавил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.
https://1prime.ru/20241222/putin-853777954.html
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владимир путин, авиация
Экономика, Владимир Путин, авиация
14:07 22.12.2024 (обновлено: 14:19 22.12.2024)
 
Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами

Путин: нужно активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами России

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Вид на аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В России необходимо активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами, заявил президент Владимир Путин.
"В числе других приоритетов - развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы", - сказал глава государства на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.
Глава государства также сообщил, что правительство РФ до 2030 года проведет модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, на эти цели будет выделено не менее 250 миллиардов рублей.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
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"В этой сфере впереди еще очень много работы. На этот счет правительству уже поставлена задача конкретная - за 6 лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это больше трети аэропортовой сети всей России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Большие деньги, это прямое бюджетное финансирование", - сказал Путин.
Президент добавил, что в результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна вырасти в полтора раза по уровню прошлого года.
 
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