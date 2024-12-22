https://1prime.ru/20241222/aviatsiya-853779354.html
Путин назвал хорошими показатели авиаперевозок в России
Путин назвал хорошими показатели авиаперевозок в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал хорошими показатели авиаперевозок в России
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T14:42+0300
2024-12-22T14:42+0300
2024-12-22T14:42+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ. Глава российского государства отметил, что, по предварительным оценкам, объем авиаперевозок в стране в 2024 году составит около 111 миллионов пассажиров. "В целом, показатель хороший, конечно", - отметил Путин. Президент РФ добавил, что на фоне растущего пассажиропотока в стране пропускная способность аэропортов "играет ключевую роль".
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владимир путин, авиация, авиакомпании, транспорт
Экономика, Владимир Путин, авиация, авиакомпании, Транспорт
Путин назвал хорошими показатели авиаперевозок в России
Путин: в 2024 году в России было 111 миллионов пассажиров, это хороший показатель
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия в воскресенье объектов транспортной инфраструктуры назвал хорошими показатели авиаперевозок в РФ.
Глава российского государства отметил, что, по предварительным оценкам, объем авиаперевозок в стране в 2024 году составит около 111 миллионов пассажиров.
"В целом, показатель хороший, конечно", - отметил Путин.
Президент РФ добавил, что на фоне растущего пассажиропотока в стране пропускная способность аэропортов "играет ключевую роль".
Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами